Hessenliga: RW Walldorf gibt Führung wieder her

Davor hatte sich allerdings Pau Babot im Fallen nach einer Ecke die gute Gelegenheit zum 0:2 geboten, aber Eintracht-Torhüter Yurij Obert parierte reaktionsschnell (34.). Dafür zirkelte Hendrik Sexauer drei Minuten nach dem Seitenwechsel einen 15-Meter-Freistoß flach ins Eck – 0:2. Vorangegangen war eine Aktion von Derek Boakye Osei, die Schiedsrichter Steffen Rabe als regelwidrigen Rückpass wertete.

Aus der dann verloren gehenden Ordnung resultierten zwei Freistöße: Beim Anschlusstreffer „standen zu viele Spieler in der Mauer“, kritisiert Lemm. Also war das lange Eck nicht abgesichert, dort stand Paul Wünsch einschussbereit (60.). Metehan Yildirim traf in den Torwinkel zum 2:2 (63.). „Das war natürlich ein Traumfreistoß“, so Lemm. Sieben Minuten später schoss Yildirim die Eintracht sogar in Führung.

Das Positive: Die Walldorfer geben sich nicht auf

Brachen die Walldorfer jetzt ein? Nein. Kurz vor und kurz nach dem 3:2 traf Nils Fischer zweimal die Latte. Für die Entscheidung sorgte Daniel Starodid, der einen Konter zum 4:2 vollendete (89.).

Tore: 0:1 Kallo (15.), 0:2 Sexauer (48.), 1:2 Wünsch (60.), 2:2, 3:2 Yildirim (63./70.), 4:2 Starodid (89.). Schiedsrichter: Rabe (Simtshausen). Zuschauer: 1065.