Hessenliga: RW Walldorf gelingt Revanche Trotz verletzungsbedingter Ausfälle trumpft der Hessenligist beim CSC Kassel groß auf von Dirk Winter · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Pau Babot zeigte erst kurz vor dem Anpfiff an, dass er fit genug ist. Archivfoto: Uwe Krämer

KASSEL. Mit einem furiosen 5:1-(1:1)-Sieg beim CSC Kassel haben sich die Walldorfer Hessenliga-Kicker für die Hinspielniederlage (2:4) revanchiert. „Ich bin heute wirklich sehr zufrieden“, sagte RWW-Trainer Artur Lemm: „Die Jungs haben das toll gemacht.“

Der zweifache Torschütze Benedikt von Hagen, der unter der Woche pausieren musste, meldete sich erst Ende der Woche wieder gesund. Und beim am Knöchel lädierten Pau Babot war noch kurz vor dem Spiel unklar, ob er denn mitwirken könnte. Mit einem Tapeverband und Schmerzmitteln wärmte er sich auf, und hob nach diesem Test den Daumen: Er glaube, dass es gehe, meldete der Deutsch-Andorraner dem Trainerteam.

Walldorf-Keeper Wieszolek muss nach 23 Minuten raus Dafür verletzte sich Torhüter Denis Wieszolek während des Aufwärmprogramms. Nach 23 Spielminuten musste der Keeper dann passen. Es war zu diesem Zeitpunkt bereits die zweite verletzungsbedingte Auswechslung, nachdem Lukas Scholze mit geschwollenem Knöchel vom Platz gehumpelt war (17.). Schon nach drei Minuten hatte Eckenschütze Joaquin Fazal Pech mit einem Lattentreffer. Sieben Minuten später köpfte Eduard Zhakishev nach einer Ecke von Hendrik Sexauer die hellwachen Walldorfer in Führung. „Dann haben wir leider ein bisschen den Zugriff auf das Spiel verloren“, berichtet Lemm. Der CSC sicherte sich viele zweite Bälle, die vorher noch beim SV Rot-Weiß gelandet waren. Und als die RWW-Defensive nicht eng genug bei Nils Stendera war, schoss der Kasseler aus 14 Metern den Ausgleichstreffer (21.).