Hessenliga: RW Walldorf gelingt Revanche

KASSEL. Mit einem furiosen 5:1-(1:1)-Sieg beim CSC Kassel haben sich die Walldorfer Hessenliga-Kicker für die Hinspielniederlage (2:4) revanchiert. „Ich bin heute wirklich sehr zufrieden“, sagte RWW-Trainer Artur Lemm: „Die Jungs haben das toll gemacht.“
Der zweifache Torschütze Benedikt von Hagen, der unter der Woche pausieren musste, meldete sich erst Ende der Woche wieder gesund. Und beim am Knöchel lädierten Pau Babot war noch kurz vor dem Spiel unklar, ob er denn mitwirken könnte. Mit einem Tapeverband und Schmerzmitteln wärmte er sich auf, und hob nach diesem Test den Daumen: Er glaube, dass es gehe, meldete der Deutsch-Andorraner dem Trainerteam.
Dafür verletzte sich Torhüter Denis Wieszolek während des Aufwärmprogramms. Nach 23 Spielminuten musste der Keeper dann passen. Es war zu diesem Zeitpunkt bereits die zweite verletzungsbedingte Auswechslung, nachdem Lukas Scholze mit geschwollenem Knöchel vom Platz gehumpelt war (17.).
Schon nach drei Minuten hatte Eckenschütze Joaquin Fazal Pech mit einem Lattentreffer. Sieben Minuten später köpfte Eduard Zhakishev nach einer Ecke von Hendrik Sexauer die hellwachen Walldorfer in Führung. „Dann haben wir leider ein bisschen den Zugriff auf das Spiel verloren“, berichtet Lemm. Der CSC sicherte sich viele zweite Bälle, die vorher noch beim SV Rot-Weiß gelandet waren. Und als die RWW-Defensive nicht eng genug bei Nils Stendera war, schoss der Kasseler aus 14 Metern den Ausgleichstreffer (21.).
Dass es dabei bis zur Halbzeitpause blieb, lag an mehreren vergebenen Walldorfer Chancen. Joshua Fröls verfehlte das Ziel volley (34.), Zhakishev per Kopf (37.) und Sexauer allein vor dem Tor (38.). Besser machten es die Gäste in der zweiten Halbzeit. Mit dem Vorsatz, „ein bisschen galliger als der Gegner“ (Lemm) zu sein, kamen die Rot-Weißen aus der Kabine: „Und dann waren wir halt super drin im Spiel“, so der Trainer. Sexauer zirkelte einen Freistoß zum 1:2 ins Tor (54.). Zhakishev traf nach einer Ecke (61.). Mit zwei Treffern binnen vier Minuten machte von Hagen den 5:1-Endstand daraus (82.).
Tore: 0:1 Zhakishev (10.), 1:1 Stendera (21.), 1:2 Sexauer (54.), 1:3 Zhakishev (61.), 1:4, 1:5 von Hagen (78., 82.). Schiedsrichter: Abbondanza (1. SC Kohlheck). Zuschauer: 130.