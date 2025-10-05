Hessenliga: RW Walldorf feiert Last-Minute-Punkt

Baunatal. Die Glückwünsche des KSV Baunatal nahm Artur Lemm gerne an. Der Trainer des Walldorfer Hessenligisten war einverstanden, auch wenn er immer gewinnen will. Aber angesichts eines späten Treffers, der dem SV Rot-Weiß am Samstag ein 3:3 (1:1) in Nordhessen brachte, sprach Lemm von einem letztlich glücklichen Punktgewinn.

Denn der RWW-Coach gab zu bedenken, dass die Seinen in der zweiten Halbzeit "vier, fünf unfassbar große Torchancen" vergaben. Doch binnen vier Minuten kassierte der SV Rot-Weiß zwei Gegentreffer. Das 2:1 von Egli Milloshaj ermöglichten die Walldorfer, weil sie einen Moment lang "nicht gut verteidigten" (Lemm). Beim dritten Baunataler Tor, erzielt von Yasin Akman, mangelte es der Gästeabwehr an der nötigen Absprache. Und wenn der KSV von seinen verheißungsvollen Kontern noch einen trefflich abgeschlossen hätte, wäre auch das 4:1 möglich gewesen. Aber statt 4:1 für Baunatal stand es 3:2, da die Heimelf an der Seitenauslinie nachlässig verteidigte. Die Rot-Weißen indes waren hellwach, erkämpften sich den Ball, und Pau Babot traf (64.). Danach kippte das Spiel.

Die Lemm-Elf drehte auf und bedrängte das KSV-Tor vehement. Dass das 3:3 so spät fiel, erzielt nach einer Ecke vom neun Minuten zuvor eingewechselten Otman Jaatit, löste naturgemäß gegensätzliche Emotionen aus. Während die Rot-Weißen ausgelassen bejubelten, dadurch zum vierten Mal in Folge ungeschlagen geblieben zu sein, empfand der KSV das Unentschieden wie eine Niederlage.

Walldorfer Pressing lässt Baunatal den Faden verlieren

Auch in der ersten Halbzeit hatte der KSV stark begonnen – und denn auch den Führungstreffer von Daniel Borgardt geschossen (22.). Den Faden verloren die Nordhessen nicht zuletzt deshalb, weil die Walldorfer ihr Pressing vom Mittelfeld in die Offensive verlegten. Bis dahin hatten sich die Rot-Weißen schwergetan, mit ihrem Gastgeber Schritt zu halten.

Was mit ihrem eigentlichen Matchplan möglich war, zeigten sie dann: Mit dem frühen Walldorfer Anlaufen kam der KSV nicht zurecht. Die Folge war das Ausgleichstor, da der Baunataler Verteidiger Maximilian Blahout beim Abwehrversuch den Ball nicht mehr vom Überqueren der Torlinie abhalten konnte (41.).

Tore: 1:0 Borgardt (22.), 1:1 Blahout (41./Eigentor), 2:1 Milloshaj (56.), 3:1 Akman (60.), 3:2 Babot (64.), 3:3 Jaatit (90.+3). – Schiedsrichter: Winkler (TSV Landau). – Zuschauer: 150.





