Hessenliga: RW Walldorf fehlen die letzten zehn Prozent

Marburg/Neu-Isenburg. Auf einen schwierig zu bespielenden Rasenplatz hatten sich die Walldorfer Hessenliga-Fußballer eingestellt. Dass das Geläuf im Marburger Stadion an der Gisselberger Straße aber nicht nur holprig, sondern „knochentrocken“ und somit „betonhart“ sein würde (RWW-Interimstrainer Niklas Grimm), überraschte den SV Rot-Weiß denn doch. Mangels Beregnungsanlage sei der Rasen schlicht nicht bewässert worden. Mit der Folge, dass der aufspringende Ball teilweise meterhoch hochgeschnellt sei. Aber Grimm mag die Walldorfer 1:2-(1:1)-Niederlage am Samstag nicht auf die Bodenverhältnisse schieben – auch wenn der Tabellenzehnte vom RWW-Stadion einen Kunstrasenteppich gewohnt ist.
Das Publikum sah Fußball der schlichten Art. Hoch und weit wurde der Ball nach vorne gespielt. Der Versuch, das Spielgerät über mehrere Stationen rollen zu lassen, endete immer wieder im technischen Fehler. Nach 26 Minuten handelten sich die Rot-Weißen mit einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung einen Konter ein, den Gentrit Limani zum Marburger Führungstor abschloss. Ein Doppelpass von Luca Manganiello mit Tewen Spamer brachte Letzteren in Schussposition. Aus 13 Metern flog die Kugel über den Innenpfosten zum 1:1 ins Tor (35.).
Ansonsten spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. „Und dann haben wir wieder einen grob fahrlässigen Fehler gemacht“, so der RWW-Coach. Wieder ging im Spielaufbau der Ball verloren. Und wieder war ein Konter, abgeschlossen vom drei Minuten zuvor eingewechselten Henrik Mittelstädt, die fatale Folge – 1:2 (59.). Aufgeputscht von dem erneuten Führungstor, legte der VfB mächtig Energie in dieses Spiel, das die abstiegsbedrohten Mittelhessen unbedingt gewinnen mussten. „Es war dann sauschwer für uns, nochmal zurückzukommen“, sagt Grimm: „Bei uns fehlen da momentan die letzten zehn Prozent.“ Dies führt der Trainer nicht allein auf die vielen verletzten und angeschlagenen Spieler im RWW-Kader zurück. Kurzfristig fiel auch Nicholas Beier (krank) aus. Pau Babot, nach seiner Zerrung seit Dienstag vergangener Woche wieder im Training, wurde in der 77. Minute eingewechselt. Der Kurzeinsatz sei mit ihm abgesprochen gewesen, so Grimm.
Die Verbandsliga-Mannschaft des SV Rot-Weiß hat ihre neun Spiele anhaltende Sieglosigkeit gestoppt. Mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Max Grün im Tor gelang der Walldorfer U23 ein 2:1-(1:1)-Coup beim SV Pars Neu-Isenburg. Interimstrainer Süleyman Karaduman sah seine Mannschaft in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend: „Tempo, Ballkontrolle und Zusammenspiel – das war alles bei uns.“ Und abgesehen vom Gegentor kurz vor der Pause, das aus einem individuellen Fehler im zentralen defensiven Mittelfeld resultierte, ließen die Rot-Weißen nichts zu. Neu-Isenburger Torschütze war der ehemalige RWW-Fußballer Kays Iraqi (43.). Dass RW erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf, nämlich Enes Atug (45.+1), lag an manch falscher Entscheidung bei verheißungsvollen Situationen im letzten Drittel. Nach dem Seitenwechsel kam der SV Pars eine Viertelstunde lang stärker auf. Mit zwei Einwechselungen schafften es die Gäste, das Spiel wieder auf ihre Seite zu ziehen – mit dem Siegtreffer von Atug (83.) als krönenden Abschluss.