Hessenliga: RW Walldorf fehlen die letzten zehn Prozent

Das Publikum sah Fußball der schlichten Art. Hoch und weit wurde der Ball nach vorne gespielt. Der Versuch, das Spielgerät über mehrere Stationen rollen zu lassen, endete immer wieder im technischen Fehler. Nach 26 Minuten handelten sich die Rot-Weißen mit einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung einen Konter ein, den Gentrit Limani zum Marburger Führungstor abschloss. Ein Doppelpass von Luca Manganiello mit Tewen Spamer brachte Letzteren in Schussposition. Aus 13 Metern flog die Kugel über den Innenpfosten zum 1:1 ins Tor (35.).

Ansonsten spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. „Und dann haben wir wieder einen grob fahrlässigen Fehler gemacht“, so der RWW-Coach. Wieder ging im Spielaufbau der Ball verloren. Und wieder war ein Konter, abgeschlossen vom drei Minuten zuvor eingewechselten Henrik Mittelstädt, die fatale Folge – 1:2 (59.). Aufgeputscht von dem erneuten Führungstor, legte der VfB mächtig Energie in dieses Spiel, das die abstiegsbedrohten Mittelhessen unbedingt gewinnen mussten. „Es war dann sauschwer für uns, nochmal zurückzukommen“, sagt Grimm: „Bei uns fehlen da momentan die letzten zehn Prozent.“ Dies führt der Trainer nicht allein auf die vielen verletzten und angeschlagenen Spieler im RWW-Kader zurück. Kurzfristig fiel auch Nicholas Beier (krank) aus. Pau Babot, nach seiner Zerrung seit Dienstag vergangener Woche wieder im Training, wurde in der 77. Minute eingewechselt. Der Kurzeinsatz sei mit ihm abgesprochen gewesen, so Grimm.