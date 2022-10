Hessenliga: RW mit "falschen Entscheidungen" Hessenligist Walldorf entwickelt zu wenig Torgefahr und verliert in Hadamar +++ „Wo sind wir?“

Walldorf. Spielerisch war RW Hadamar am Samstagnachmittag nicht die bessere Mannschaft. Aber mit ihren Mitteln entwickelten die Gastgeber mehr Torgefahr als der SV Rot-Weiß Walldorf. Das Ergebnis war eine Walldorfer 0:1-(0:0)-Niederlage in der Hessenliga.

Ein Schuss von Luki Matondo aus spitzem Winkel ans Außennetz (43.), ein 25-Meter-Freistoß von Julian Ludwig an den Pfosten (75.) – mehr verheißungsvolle Abschlüsse brachten die Südhessen nicht zustande. „Wir treffen im Strafraum und drumherum oft die falsche Entscheidung“, sagte RWW-Trainer Artur Lemm nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge.

In der Schlussviertelstunde drückten die Walldorfer mächtig aufs Tempo. Flanke auf Flanke senkte sich in den Strafraum, um dort aber nie einen Abnehmer zu finden. „Wo sind wir?“ brüllte Lemm aufs Feld: „Man muss den Ball auch wollen.“ Dazu erklärte der Trainer später, in solchen Momenten müsse man zunächst einmal „die Box besetzen“. Außerdem genüge es nicht, passiv, gar hinter dem Gegenspieler verborgen auf den Ball zu warten.

Die Walldorfer haben also einiges an Verbesserungsbedarf, an dem sie in der jetzigen Trainingswoche arbeiten müssen. Am kommenden Dienstag (20 Uhr) bestreiten sie ein Testspiel beim Gruppenligisten TuS Hornau.

RW Walldorf: Czirbus – Ludwig, Konaté Lueken (75. Velosa), Matondo (64. Neway), Mehnatgir (64. Benazza), Thomasberger, Vogler (57. Vogt), Matheisen (83. Herberg), Dogan, Mladenovic, Huß.

Schiedsrichter: Schwarz (Bruchköbel). Tor: 1:0 Dillmann (61.). Zuschauer: 170.