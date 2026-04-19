Hessenliga: RW-Führung hält nur sieben Minuten

Keine Punkte gab es für RW Walldorf in Stadtallendorf. – Foto: Jan-Niclas Grömling (Arch

STADTALLENDORF. Erstmals seit dem 15. September 2019 (1:2) unterlagen die Walldorfer Hessenliga-Kicker dem TSV Eintracht Stadtallendorf, diesmal mit 2:3 (1:1) Toren. Weshalb die Walldorfer vom achten auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht sind, statt den TSV Eintracht vom siebten Rang zu verdrängen.

Dass die Walldorfer den Kunstrasenplatz II am Stadtallendorfer Herrenwaldstadion als Verlierer verlassen würden, danach sah es kurz nach der Halbzeitpause nicht aus. Gleich der erste RWW-Spielzug im zweiten Durchgang, ein weiter Pass aus dem rechten Mittelfeld, brachte Luca Manganiello acht Meter vorm Tor in Schussposition – 2:1.

Was folgte, nennt Interimstrainer Niklas Grimm einen „krassen Einbruch“ seines Teams: „Wir waren viel zu passiv, brachten keinen Druck auf den Ball und kamen immer einen Schritt zu spät.“ So hielt die Walldorfer Führung nur sieben Minuten lang. „Okay, kann passieren“, so Grimm. Nicht passieren darf indes die Fehlerkette, die zum 3:2 nur fünf Minuten nach dem Ausgleichstreffer führte. „Das erste und das dritte Gegentor waren wirklich Geschenke“, ärgert sich Grimm und spricht von „krassen individuellen Fehlern“.

Überhaupt sah der RWW-Trainer seine Mannschaft in den Anfangsminuten mit großen Problemen, ins Spiel zu finden. Er vermisste eine Körpersprache, die dem Gegner Siegeswillen gezeigt hätte. Nach dem 1:1 von Joshua Fröls, von Tim Grünewald mit Freistoß vorbereitet (10.), lief es aber bei den Südhessen.

Nach der neuerlichen Eintracht-Führung im zweiten Durchgang liefen die Walldorfer die Heimelf etwas druckvoller an. „Aber das hat einfach von der Wucht nicht gereicht, um noch ein Tor zu erzielen“, so Grimm. Obendrein zog sich Tewen Spamer eine Rückenverletzung zu und musste ausgewechselt werden (63.). Als ob der SV Rot-Weiß nicht schon genug verletzte und verhinderte Spieler hätte. Letztlich blieb Grimm der 17-Mann-Kader, mit dem die Rot-Weißen nach Stadtallendorf fuhren. Am nächsten Spieltag fällt wegen einer Sperre auch Tim Grünewald aus: Der Mittelfeldstratege handelte sich in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte ein.

Tore: 1:0 Heuser (2.), 1:1 Fröls (10.), 1:2 Manganiello (46.), 2:2 Funk (53.), 3:2 Lindenthal (58.). Schiedsrichter: Loschke (Fortuna Kassel). Zuschauer: 260. Gelb-Rote Karte: Grünewald (Walldorf/90+3.).



