Hessenliga: Rot-Weiß Walldorfs Serie gerissen

WALLDORF. Mit einer 2:6-(2:5)-Klatsche gegen den FSV Fernwald endete am Sonntag die Erfolgsserie der Walldorfer Fußballer. Der gastgebende SV Rot-Weiß war nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage nur ein Schatten seiner selbst. In der extrem ausgeglichenen Liga reichte der eine Ausrutscher, um vom fünften auf den zehnten Platz abzurutschen.

Nach sechs Minuten führte ein weiter Einwurf des Fernwalders Danny Fischer zu einem Gestocher im RWW-Strafraum. Bis FSV-Kapitän Awed Issac Abeselom den Ball über die Torlinie drückte.

„Wir haben eine Klasse schlechter gespielt, als wir könnten“, sagte Artur Lemm. Der Trainer stellte fest, dass sein Team „einige Totalausfälle auf dem Platz hatte“. Schon nach 29 Minuten sah sich Lemm gezwungen, zwei Verteidiger auszuwechseln. Am liebsten hätte er noch mehr Akteure ausgetauscht, wie er durchblicken ließ. In die Einzelkritik von Spielern ging Lemm öffentlich nicht.

Zwei Minuten später verursachte Torhüter Denis Wieszolek das zweite Gegentor, als er Issac Abeselom den Ball in die Füße spielte. Auch beim dritten Gegentreffer sah der RWW-Torhüter nicht gut aus, da der Ball, von Issac Abeselom nicht besonders hart geschossen, unter seinem Körper durchflutschte (12.). Zwischenzeitlich hatte Nathan Doganay, von Hady Kallo bedient, für den Anschlusstreffer gesorgt (9.).

Ein Kopfball von Axel Furkert nach einer Ecke führte zum 4:1 (21.) der Gäste, ehe dem dribbelnden Issac Abeselom ein Haken ausreichte, um seinen Gegenspieler aussteigen zu lassen. Ein Schuss des FSV-Kapitäns ins lange Eck, und nach seinem vierten Tor stand es 5:1 (32.) für den FSV.

Kapitän Tim Grünewald sieht zu allem Überfluss Rot

Da keimte auch nicht ernsthaft Hoffnung auf, nachdem Kapitän Tim Grünewald kurz vor der Halbzeitpause einen Foulelfmeter zum 2:5 verwertet hatte (45.). Doch Grünewald durfte nur 73 Minuten mitmachen. Dann erwischte er Tom Woiwod im Zweikampf von hinten, und Schiedsrichter Elias Appel zückte Rot. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:6, da Woiwod getroffen hatte (53.).

Für Dienstag hat der SV Rot-Weiß ein Testspiel gegen Wormatia Worms vereinbart.

Tore: 0:1, 0:2 Issac Abeselom (6., 8.), 1:2 Doganay (9.), 1:3 Issac Abeselom (12.), 1:4 Furkert (21.), 1:5 Issac Abeselom (32.), 2:5 Grünewald (45./ Foulelfmeter), 2:6 Woiwod (53.). Rote Karte: Grünewald (Walldorf/73.). Schiedsrichter: Appel (SG Kiebitzgrund). Zuschauer: 230.





