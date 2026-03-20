Hessenliga: Rot-Weiß Walldorf mit Angriffslust Mit festem Siegeswillen gehen die Walldorfer Hessenliga-Kicker das Heimspiel gegen den Hanauer SC an von Dirk Winter · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Rot-Weiß Walldorf (Joaquin Fazal hier im roten Trikot gegen Eintracht Frankfurt U21) will daheim gegen den Hanauer THC siegen. Foto: Uwe Krämer

WALLDORF/GROSS-GERAU. Mit festem Siegeswillen gehen die Walldorfer Hessenliga-Fußballer das Heimspiel gegen den Hanauer SC am Sonntag (15.30 Uhr) an. Gerade nach dem jüngst so unglücklich verlorenen Spiel in Gießen (2:3) ist der Ehrgeiz des SV Rot-Weiß „sehr, sehr hoch, diese drei Punkte zu holen“, betont Trainer Artur Lemm. Mut, Selbstbewusstsein, Angriffslust, aber auch verantwortungsvolles Verteidigen – das sind die Passwörter, mit denen die Rot-Weißen den HSC-Code knacken wollen. Beim Verteidigen kann diesmal wieder Marvin Redl helfen, der jüngst kurzfristig wegen Krankheit ausgefallen war. Auch Nico Neukirch steht wieder zur Verfügung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Einsatz von Jakob Vött fraglich Dafür ist fraglich, ob Jakob Vött einsatzfähig ist. Der Defensivspieler bekam in Gießen einen Tritt auf den Knöchel ab. Mit der Folge, dass er am Dienstag das Training schmerzbedingt abbrechen musste. Fortschritte macht Tim Grünewald nach überstandenem Pfeifferschen Drüsenfieber. Der Mittelfeldmann spielte jüngst 86 Minuten lang in der U23. Diese Belastung „hat er gut verkraftet“, so Lemm. Konditionell sei Grünewald freilich noch nicht bei 100 Prozent: „Wir bauen ihn jetzt Schritt für Schritt ein.“ Im Kader fürs Hanau-Spiel werde er dabei sein.

Wieder voll im Training ist der genesene Emre Sah, der jedoch nach der langen Verletzungspause zunächst einmal für die U23 eingeplant ist. Gut möglich, dass Sah am Spieltag darauf in Waldgirmes in den Hessenliga-Kader zurückkehrt. Lucas Scholze, dessen Verletzung sich als Riss im Fersenbein erwiesen hat, fällt weiter aus VfR Groß-Gerau trifft auf „andere Mannschaft“ In der Verbandsliga hat es der gastgebende VfR Groß-Gerau am Sonntag (15.30 Uhr) mit dem Klassenletzten, 1. FCA Darmstadt, zu tun. Die Mannschaft der Arheilger hat mit dem Hinspiel, das sie mit 0:2 verlor, nicht viel zu tun. Auf dem VfR-Kunstrasenplatz stellt sich nun ein FCA-Kader vor, der während der Winterpause etwa zur Hälfte mit Spielern aus Süd- und Nordamerika ausgetauscht worden ist. Die VfR-Verantwortlichen haben sich am vergangenen Samstag den Darmstädter 3:2-Sieg gegen Langen angeschaut und sind zu der Erkenntnis gekommen: „Die spielen jetzt viel organisierter, viel besser und haben eine stärkere Mannschaft als in der Hinrunde. Das muss man ganz klar sagen“, so Sportlicher Leiter Driton Kameraj.