Hessenliga: Reaktion des SV Hummetroth gefordert

Der SV Hummetroth (rechts Ivan Knezevic gegen Unter-Flockenbachs Akin Ulusoy) steht gegen Bayern Alzenau enorm unter Druck. Foto: Guido Schiek

Hummetroth. Vier Spiele, null Punkte, 4:14 Tore, Tabellenletzter: Der SV Hummetroth steht in der Fußball-Hessenliga bereits gehörig unter Druck. Die Odenwälder haben bereits vier Punkte Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz 13, den der CSC Kassel belegt. Am vergangenen Wochenende gab es beim 0:5 gegen den bis dahin sieglosen TSV Eintracht Stadtallendorf den bisherigen Saisontiefpunkt. Was erschwerend hinzukommt: Die Mannschaft von Trainer Tino Lagator hatte nichts entgegenzusetzen und lud den Gegner geradezu zum Toreschießen ein. In den Spielen zuvor war Lagator wenigstens noch mit der Spielweise seines Teams einverstanden. Nach dem Stadtallendorf-Spiel fiel sein Fazit vernichtend aus: "Wir waren klar unterlegen. Der Gegner war in jeder Phase besser. Punkt, das müssen wir akzeptieren."

Eine Trainerdiskussion kommt bei den Odenwäldern derzeit aber nicht auf: Lagator macht weiter. Unter der Woche hatte er einige Gespräche mit seinen Spielern geführt – mit einer klaren Zielsetzung. "Wir müssen die Köpfe freibekommen und uns fokussieren", erklärt er. Zwar sei die Enttäuschung über das verlorene Spiel groß gewesen, aber seine Mannschaft habe in der Trainingswoche einen positiven Eindruck gemacht und sei bereit für das Wochenende, so Lagator. Der Trainer sagt: "Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft eine gute Reaktion zeigen wird. Wir müssen jetzt alle näher zusammenrücken und Gas geben – ich an der Seitenlinie und die Spieler auf dem Platz." Der 38-Jährige kündigte darüber hinaus Änderungen an – welche konkret, wollte er noch für sich behalten.

Die nächste Gelegenheit, etwas Zählbares verbuchen zu können, hat der SVH am Samstag (14 Uhr) bei Bayern Alzenau. Was Mut macht: Der Absteiger aus der Regionalliga ist bisher ebenfalls sieglos und steht mit zwei Punkten auf Platz 14. Lagator über den kommenden Gegner: "Sie haben fast dieselben Probleme wie wir. Das wird erst einmal ein Mentalkampf. Von der Qualität her treffen zwei gute Mannschaften aufeinander."

Momentan laufe es aber nun mal bei beiden Mannschaften nicht. "Deswegen wird es darauf ankommen, wer mehr Konzentration hat und wer mehr will", betont Lagator. "Es ist selten, dass man nur gute Phasen in einem Spiel hat. Entscheidend wird sein, wie die Mannschaft in den schlechten Phasen eines Spiels reagiert. Da müssen wir zusammenhalten und zusammen kämpfen."

Weitere Neuzugänge nicht ausgeschlossen

Auf dem Transfermarkt könnten die Odenwälder bis zum 31. August noch einmal aktiv werden. Bereits vor zwei Wochen hatte Lagator fortgeschrittene Verhandlungen mit einem Flügelspieler bekannt gegeben. Auch auf der Stürmerposition besteht möglicherweise noch Bedarf nach einer Verstärkung: Nachdem Neuzugang Marc Perchner noch vor Saisonbeginn wieder zum VfR Fehlheim zurückgekehrt ist, blieb dieser Platz im Kader frei. Lagator sagt dazu: "Vielleicht verstärken wir uns hier noch. Wir müssen aber schauen, weil es wenig Sinn ergibt, einfach irgendeinen zu holen." Mit Giuseppe Signorelli, der in der vergangenen Saison mit 23 Toren der beste Hummetröther Torschütze war, und Morten Gräf stehen aktuell nur zwei Stürmer im Kader des SV Hummetroth. Gräf war wegen Verletzungsproblemen in der vergangenen Saison aber hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen.





