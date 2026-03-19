Hessenliga: Punktabzug für Hummetroth Odenwälder Hessenligist bekommt drei Punkte abgezogen und steht nun unter Druck von Lutz Reubold · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Hummetroth muss einen Punktabzug hinnehmen und gerät im Abstiegskampf der Hessenliga in immer größere Nöte. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Hummetroth. Der SV Hummetroth hat einen erneuten Dämpfer erlitten: Die Odenwälder mussten bei Eintracht Stadtallendorf eine deutliche 1:3-Niederlage hinnehmen. Trainer Denis Streker zeigte sich nach dem Spiel bedient. „Der Gegner hat verdient gewonnen. Er war zweikampfstark und robust – in allen Bereichen griffiger als wir.“ Unter dem Strich sei es viel zu wenig von seiner Mannschaft gewesen. „Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen“, kritisierte der 34-Jährige.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. SV Hummetroth jetzt auf Abstiegsrelegationsplatz

Neben der sportlichen Misere nach der Winterpause mit nur drei Punkten aus vier Spielen kommt es für den Verein jetzt noch dicker: Das Sportgericht zog den Hummetröthern drei Punkte ab, da sie einen nicht spielberechtigten Spieler in einem Testspiel eingesetzt hatten. Zu Details wollte sich Streker nicht äußern. Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr Stadtallendorf Stadtallendorf SV Hummetroth Hummetroth 3 1 Abpfiff Die Konsequenz aus dem Urteil: Der SV Hummetroth hat in der Hessenliga jetzt 27 Punkte auf dem Konto und rutschte von Rang elf auf den Abstiegsrelegationsplatz 13 ab. Die Reserve des SV Darmstadt 98 steht mit nur einem Punkt Rückstand, allerdings auch schon einem Spiel mehr, auf dem ersten Abstiegsplatz. Andererseits sind es auch nur drei Punkte Abstand auf den zehnten Platz, den Eintracht Stadtallendorf belegt. Der kommende Gegner KSV Baunatal fährt allerdings mit Rückenwind zum Erbacher Sportpark. Der Tabellenvierte zeigte beim 3:3 gegen den Zweiten, FC Eddersheim, am vergangenen Wochenende eine starke Leistung und führte zwischenzeitlich sogar 3:1. „Baunatal hatte eine sehr gute und erfahrene Mannschaft“, zollt Streker dem Gegner Respekt. „Sie sind sehr gefährlich und spielen guten Fußball.“ Im Hinspiel war für die Odenwälder nichts zu holen, Baunatal siegte deutlich mit 4:1.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth KSV Baunatal KSV Baunatal 15:00 live PUSH