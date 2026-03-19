Hessenliga: Punktabzug für Hummetroth

Hummetroth. Der SV Hummetroth hat einen erneuten Dämpfer erlitten: Die Odenwälder mussten bei Eintracht Stadtallendorf eine deutliche 1:3-Niederlage hinnehmen. Trainer Denis Streker zeigte sich nach dem Spiel bedient. „Der Gegner hat verdient gewonnen. Er war zweikampfstark und robust – in allen Bereichen griffiger als wir.“ Unter dem Strich sei es viel zu wenig von seiner Mannschaft gewesen. „Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen“, kritisierte der 34-Jährige.
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SV Hummetroth jetzt auf Abstiegsrelegationsplatz
Neben der sportlichen Misere nach der Winterpause mit nur drei Punkten aus vier Spielen kommt es für den Verein jetzt noch dicker: Das Sportgericht zog den Hummetröthern drei Punkte ab, da sie einen nicht spielberechtigten Spieler in einem Testspiel eingesetzt hatten. Zu Details wollte sich Streker nicht äußern.
Die Konsequenz aus dem Urteil: Der SV Hummetroth hat in der Hessenliga jetzt 27 Punkte auf dem Konto und rutschte von Rang elf auf den Abstiegsrelegationsplatz 13 ab. Die Reserve des SV Darmstadt 98 steht mit nur einem Punkt Rückstand, allerdings auch schon einem Spiel mehr, auf dem ersten Abstiegsplatz. Andererseits sind es auch nur drei Punkte Abstand auf den zehnten Platz, den Eintracht Stadtallendorf belegt.
Der kommende Gegner KSV Baunatal fährt allerdings mit Rückenwind zum Erbacher Sportpark. Der Tabellenvierte zeigte beim 3:3 gegen den Zweiten, FC Eddersheim, am vergangenen Wochenende eine starke Leistung und führte zwischenzeitlich sogar 3:1. „Baunatal hatte eine sehr gute und erfahrene Mannschaft“, zollt Streker dem Gegner Respekt. „Sie sind sehr gefährlich und spielen guten Fußball.“ Im Hinspiel war für die Odenwälder nichts zu holen, Baunatal siegte deutlich mit 4:1.
Am Samstag (14 Uhr) spielt der SV Hummetroth auch gegen einen Negativtrend: Die Odenwälder gewannen nur eines der vergangenen acht Spiele in der Hessenliga. Lediglich das 4:0 gegen den SV Weidenhausen und das 3:1 gegen den TSV Höchst im Kreispokal-Viertelfinale sorgten zuletzt für Lichtblicke auf der Ergebnistafel.
Für das Spiel gegen den KSV muss Streker weiterhin verletzungsbedingt auf Mateus Dias verzichten, der noch kein Spiel nach der Winterpause absolvierte. Außerdem fallen Paul Heinrich, Felix Metzler und Ersatzkeeper Marvin Gärtner aus.