Hessenliga: Nils Herdt trifft für SVH in letzter Sekunde

Hanau/Hummetroth (ms). 91 Minuten lang sah es nach einem torlosen 0:0 im Hanauer Herbert-Dröse-Stadion aus. Dann legte Victor Vinicius Silva de Oliveira den Ball auf der rechten Seite in den Lauf von Fabian Borger, der mit einer gefühlvollen Flanke den eingewechselten Nils Herdt bediente, der in der Mitte zwei Hanauer Verteidiger übersprang und zum 1:0-Siegtreffer einnickte. Der Jubel bei Spieler und Anhang des SV Hummetroth kannte keine Grenzen. Dank Herdts Last-Minute-Treffer feiert der Odenwald-Club einen 1:0-Sieg in der Fußball-Hessenliga beim Hanauer SC 1960.

Und Hummetroths Coach Artug Özbakir durfte sich auf die Schultern klopfen: den sowohl Flankengeber Borger (kam in der 82. Spielminute für Mateus Henrique Morais Dias) als auch Torschütze Herdt (76. für Nikola Mladenovic) waren vom Trainer erst kurz vorher eingewechselt worden. Der gab das Lob an seine Spieler weiter. „Riesenlob an die Jungs“, meinte Özbakir. Einzig die Chancenverwertung ließ laut des SVH-Trainers zu wünschen übrig. „Es kann, nein muss, eigentlich 3:0 oder 4:0 ausgehen“, so Özbakir. Der eingewechselte Leon Raitz verpasste im Eins-gegen-Eins die Führung. „Es war danach immer noch ein Hanauer Fuß dazwischen.“ Beinahe hätte der SV Hummetroth sich um den Lohn für den Aufwand gebracht. Denn in der 89. Minute wagten die Gastgeber einen ihrer seltenen Vorstöße - und wären um ein Haar erfolgreich gewesen. So war es am Ende Herdt, der die Hummetröther in einem laufintensiven Spiel, in dem die Hausherren alles reinwarfen, mit „einem super Kopfball“ (so Özbakir) erlöste. „Die Jungs haben nie den Glauben verloren. Am Ende war es ein dreckiger, aber hochverdienter Sieg“, bilanzierte der Trainer des Aufsteigers.