Selbstkritik herrscht bei RW Walldorf. – Foto: mara wolf (Archiv)

Hessenliga: Neuzugang und Selbstkritik bei RWW Walldorf

WALLDORF. Der SV Rot-Weiß Walldorf hat einen weiteren Spieler verpflichtet. Emre Sah, der zuletzt beim saarländischen SV Auersmacher (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) spielte, hat schon seit geraumer Zeit beim Hessenligisten mittrainiert. Dabei hat der 22 Jahre alte Defensivmann, der sowohl in der Abwehrkette als auch im Mittelfeld spielen kann, überzeugt und deutlich gemacht, warum ihn Ex-Profi Patrick Ochs empfohlen hat. „Emre macht einen super Eindruck bei uns“, sagt RWW-Trainer Artur Lemm. Gut möglich, dass Sah schon am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FC Gießen im Kader steht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Auf den erkrankten Nils Fischer müssen die Rot-Weißen ebenso verzichten, wie auf Torhüter Tim Nieschler (Kapselentzündung im Handgelenk) und Joshua Fröls (Fußverletzung). Fraglich ist, ob die angeschlagenen Marvin Redl, Bennett Kruse und Hendrik Sexauer einsatzfähig sind.

Dass die Lemm-Elf jüngst gegen Aufsteiger CSC Kassel verlieren würde (2:4), damit war so gar nicht zu rechnen. In dieser Trainingswoche hatten die Rot-Weißen einiges aufzuarbeiten. „Es gilt jetzt, ehrlich zueinander zu sein, Kritik zu akzeptieren und – das würde ich mir am meisten wünschen – auch selbstkritisch zu sein“, erklärte Lemm nach dem Kassel-Spiel. Und dies sei beim Dienstagstraining auch geschehen. So., 31.08.2025, 15:30 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf FC Gießen FC Gießen 15:30 PUSH