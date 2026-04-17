Hessenliga: Neuzugang bei SV Rot-Weiß

WALLDORF. Mit Yu Ataka hat Hessenligist SV Rot-Weiß seinen dritten externen Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 24 Jahre alte Japaner kommt vom Walldorfer Tabellennachbarn FSV Fernwald, wo er vor allem im linken Mittelfeld, aber auch auf den Außenstürmerpositionen eingesetzt wurde. „Der schnelle und technisch versierte Linksfuß bringt viel Dynamik und Kreativität in das Offensivspiel“, erklärt Bastian Eisert. Dass der Sportliche Leiter ihm nicht nur eine erfolgreiche, sondern auch verletzungsfreie Zeit beim SV Rot-Weiß wünscht, geschieht aus gutem Grund: Denn Ataka bringt die Erfahrung von bislang 74 Hessenligaspielen mit.
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Zwei Wochen nach Atakas Debüt im Fernwalder Trikot war er mit einem unwiderstehlichen Dribbling an dem Tor beteiligt, mit dem der FSV das halbe Dutzend Treffer vollmachte. Der Fernwalder Gegner bei dem 6:2-Heimsieg: SV Rot-Weiß Walldorf. Für eine weitere Saison in Rot-Weiß zugesagt hat Nicolas Gleiber aus dem U19-Nachwuchsligateam.
Beim Tabellennachbarn TSV Eintracht Stadtallendorf, ein Rang und Punkt vor den achtplatzierten Walldorfern, ist das Team um Interimstrainer Niklas Grimm am Samstag (18.), 14 Uhr, zu Gast. Auf dem Kunstrasenplatz II am Herrenwaldstadion erwartet die Rot-Weißen ein „sehr, sehr guter Gegner“, sagt der RWW-Coach und weist darauf hin, dass einige Eintracht-Fußballer höherklassige Erfahrung haben. Loris Weiss und Damijan Heuser etwa, die 98 beziehungsweise 82 Regionalliga-Einsätze hinter sich haben. Auch Frederik Trümner, Kapitän Nico Rinderknecht und Torjäger Leon Lindenthal haben schon in der Viertklassigkeit gespielt. „Wir stellen uns also auf ein schweres Spiel ein“, so Grimm: „Das wird super-eng.“
Verzichten muss der SV Rot-Weiß auf Jakob Vött. Wegen einer Verletzung im Beckenbereich, die sich als Schambeinentzündung erwies, musste der Innenverteidiger jüngst gegen Weidenhausen (4:0) nach 69 Minuten ausgewechselt werden. Für Hendrik Sexauer ist die Saison, wie berichtet, wegen eines Syndesmoseband-Risses beendet. Der am Knie lädierte Aymen Belachemi kann wohl erst nächste Woche wieder ins Training einsteigen. Seit zwei Wochen voll im Training ist indes Robert Metzler. Weshalb Grimm erwägt, den Innenverteidiger wieder für den Spieltagskader zu nominieren.