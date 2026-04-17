Hessenliga: Neuzugang bei SV Rot-Weiß Yu Ataka kommt vom FSV Fernwald +++ "bringt viel Dynamik und Kreativität in das Offensivspiel" von Dirk Winter · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Yu Ataka (hier noch rechts in einem Archivbild im Trikot vom SC Hanau) kommt zur neuen Saison zu Rot-Weiß Walldorf. Foto: Peter Bayer

WALLDORF. Mit Yu Ataka hat Hessenligist SV Rot-Weiß seinen dritten externen Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 24 Jahre alte Japaner kommt vom Walldorfer Tabellennachbarn FSV Fernwald, wo er vor allem im linken Mittelfeld, aber auch auf den Außenstürmerpositionen eingesetzt wurde. „Der schnelle und technisch versierte Linksfuß bringt viel Dynamik und Kreativität in das Offensivspiel“, erklärt Bastian Eisert. Dass der Sportliche Leiter ihm nicht nur eine erfolgreiche, sondern auch verletzungsfreie Zeit beim SV Rot-Weiß wünscht, geschieht aus gutem Grund: Denn Ataka bringt die Erfahrung von bislang 74 Hessenligaspielen mit.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Nicolas Gleiber sagt für weiteres Jahr zu Zwei Wochen nach Atakas Debüt im Fernwalder Trikot war er mit einem unwiderstehlichen Dribbling an dem Tor beteiligt, mit dem der FSV das halbe Dutzend Treffer vollmachte. Der Fernwalder Gegner bei dem 6:2-Heimsieg: SV Rot-Weiß Walldorf. Für eine weitere Saison in Rot-Weiß zugesagt hat Nicolas Gleiber aus dem U19-Nachwuchsligateam.