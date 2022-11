Hessenliga: »Müssten einige Punkte mehr haben« Viktoria Griesheim empfängt im 22. Spiel der Saison Schlusslicht TSV Steinbach II

Griesheim. Atemlos geht es für den SC Viktoria Griesheim am Sonntag (14.30 Uhr) in der Hessenliga weiter. Die Heimpartie gegen den TSV Steinbach II ist für die Südhessen inklusive Pokalwettbewerben bereits das 22. Pflichtspiel in dieser Saison. Auf dem Papier wartet auf die Griesheimer eine eher leichte Aufgabe.