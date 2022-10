Hessenliga: MFFC-Frauen mit Zaubertor MFFC- Wiesbaden bleibt ungeschlagen+++ Schierstein siegt gegen Schaafheim

Wiesbaden . Die Hessenliga-Fußballerinnen des MFFC Wiesbaden bleiben nach dem 2:0 (1:0) über den SV Gläserzell weiter ungeschlagen. Nach der Hereingabe von Fiona Röhrig ließ Julia Schienke clever zur 1:0-Schützin Valeria Martin passieren – ein sehenswerter Treffer. Im umkämpften zweiten Abschnitt passte Sophie Baumgärtner beim Duett der Eingewechselten per Heber zu Stephanie Jarosch, deren Schuss aus spitzem Winkel zur Erleichterung von Trainer Jan Fiala den Weg ins Tor fand. Am Samstag (17 Uhr) steht nun die Partie bei Hessen Kassel an.