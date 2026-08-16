Hessenliga: Krise beim SV Hummetroth immer schlimmer

Musste eine 0:5-Niederlage seiner Mannschaft mit ansehen: Hummetroths Trainer Tino Lagator. Foto: Guido Schiek

Pfungstadt. Wer dachte, nach drei Niederlagen zum Start in der Hessenliga könnte es für den SV Hummetroth nicht mehr schlimmer werden, sah sich am Samstagnachmittag getäuscht. Mit 0:5 (0:2) unterlag der Club aus dem Odenwald gegen die ebenfalls vorher sieglose Eintracht aus Stadtallendorf.

"Wir waren klar unterlegen. Der Gegner war in jeder Phase besser. Punkt, das müssen wir akzeptieren", sagte ein sichtlich konsternierter Tino Lagator. Auch die Zukunft des Trainers des SV Hummetroth ist mehr denn je ungewiss. Im Laufe der Woche sind Gespräche zwischen Trainerteam und Vereinschef Stefano Trizzino geplant.

Nach dem Aus im Hessenpokal gegen Germania Ober-Roden und drei Niederlagen zum Auftakt gelang auch gegen die Nordhessen nicht der erhoffte Turnaround. Im Gegenteil: Es folgte ein Debakel und der Sturz ans Tabellenende der Hessenliga. "Der Verein ist unter Schock", sagt Lagator. Eine Erklärung für die Leistung seines Teams habe auch er bisher nicht, meinte der Kroate.

Zum Spiel: Elf Minuten auf dem Rasen von Germania Pfungstadt, wo der SVH wieder sein Heimspiel austrug, waren gespielt, da erlief Stadtallendorfs Stürmer Damijan Heuser einen langen Pass und überlupfte den herausgeeilten SVH-Keeper Carl Leonhard. Hummetroths Verteidiger Felix Metzler konnte nicht mehr retten. Jacob Pistor ließ knapp zehn Minuten später SVH-Neuzugang Stjepan Pavisic bei seinem Debüt alt aussehen und schoss zum 2:0 für die Gäste ein (19.).

Immer wieder rollte eine Angriffswelle der Eintracht nach der anderen über die linke Seite der Hummetröther. Carl Leonhard hielt bis zur Pause sein Team noch halbwegs im Spiel.

Hummetroths Torjäger Signorelli zur Pause ausgewechselt

Lagator wechselte zur Pause dreifach, nahm Eraldo Karaj, Lian Akkus Rodriguez und Torjäger Giuseppe Signorelli vom Feld, brachte dafür Ahmet Dogan, Amid Khan Agha und Sky Gräf. Doch die Gäste aus Stadtallendorf blieben am Drücker.

Eine Hereingabe verwertete Heuser zum dritten Treffer (52.). Loris Weiss mit einem Schuss ins leere Tor machte den vierten Treffer. Vorausgegangen war ein Fehler im Aufbauspiel bei den Odenwäldern. Den Endstand erzielte Robin Siebrand fünf Minuten vor Schluss. Die Gäste hätten durchaus noch höher gewinnen können.





