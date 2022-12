Zum Jahresabschluss will der SCV im Heimspiel gegen Eddersheim möglichst dreifach punkten. – Foto: Dominik Claus

Hessenliga: Klare Ansage bei der Viktoria Griesheimer Hessenligist rechnet sich Siegchancen beim Jahresabschluss aus +++ Pokal-Halbfinale terminiert

GRIESHEIM. In der Hessenliga endet für Viktoria Griesheim an diesem Freitag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Eddersheim ein Jahr mit Licht und Schatten. Der letzte Eindruck und Zählbares aus dieser Partie könnten für insgesamt zufriedene Gesichter sorgen.

Schließlich mussten die Südhessen in der ersten Jahreshälfte in die Abstiegsrunde der vergangenen Saison, nachdem sie dieser fast schon aus dem Weg gegangen schienen. Dort immerhin hielten sich die Griesheimer recht sicher, was für einen Hessenligisten mit seinen bescheidenen finanziellen Mitteln alljährlich eine echte Herausforderung ist.

Fr., 09.12.2022, 19:30 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim FC Eddersheim Eddersheim 19:30 PUSH

In den bisherigen 22 von 38 Spielen der laufenden Runde mit 20 Teams und bis zu sechs direkten Absteigern stehen die Griesheimer mit 25 Punkten aktuell auf dem siebtletzten Platz. Der könnte Relegationsspiele mit Topmannschaften aus den Verbandsligen nach sich ziehen. Jahresabschluss bereits am Freitagabend Am Freitag winkt aber noch mal der Sprung nach oben. Bei einem Sieg gegen Eddersheim würde die Viktoria mit dem drei Zähler besser postierten Club aus dem Hattersheimer Ortsteil gleichziehen. Das Hinspiel Ende September ging 0:0 aus. Überhaupt haben die Eddersheimer, die in der vergangenen Saison weit oben mitmischten, ihre Stärken eindeutig in der Defensive. Die wollen die Griesheimer, die nominell mit Patrick Stumpf und Benedikt Saltzer in vorderster Reihe zuletzt etwas offensiver aufliefen, am Freitag knacken. Der neue Termin – ursprünglich sollte der Jahresabschluss erst am Sonntagnachmittag am Grieshemer Hegelsberg steigen – geht laut Viktoria-Trainer Richard Hasa übrigens auf einen Wunsch der Eddersheimer zurück.