Hessenliga: Hummetroth will sich nicht verstecken

Eddersheim. Topspiel in der Hessenliga: Der Tabellendritte SV Hummetroth reist zum Zweiten FC Eddersheim. „Sie spielen eine super Saison und stehen verdient dort oben“, zollt Hummetroths Trainer Artug Özbakir dem Gegner aus dem Hattersheimer Stadtteil Respekt. „Aber wir müssen und werden uns nicht verstecken“, kündigt Özbakir an. Kaum verwunderlich, denn der SV Hummetroth hat einen Lauf mit zuletzt vier Siegen in Folge, während der Gegner zuletzt zweimal gegen Gegner aus dem Tabellenkeller Punkte ließ.

Zuletzt überzeugte der SV Hummetroth mit sehenswertem Passspiel. 28 Ballkontakte zählte Özbakir vor dem 1:0 gegen Pohlheim. „Das lohnt sich, anzuschauen.“ Doch auf dem tiefen Rasen in Eddersheim rechnet Özbakir mit einem anderen Spiel und grübelt noch, ob er sein Team ein wenig umstellen soll. Mehr Zweikampfstärke, weniger feine Klinge, könnte das Motto sein. „Aber ich werde nicht komplett alles umwerfen“, stellt er klar.

Warum auch, angesichts der jüngsten Serie? Zumal er weiterhin aus dem Vollen schöpfen kann. Nils Herdt ist nach zweimonatiger Verletzungspause zurück im Training, aber noch keine Option für den Kader.

Mit Halil Ibrahim Yilmaz hat Eddersheim den Torjäger schlechthin in dieser Saison. 17 Tore stehen beim ehemaligen Jugendspieler der Frankfuerter Eintracht auf dem Konto. Besondere Anpassungen will Özbakir aber nicht vornehmen. Zumal der SVH die zweitbeste Defensive stellt (nur 13 Gegentore).

SVH-Trainer Özbakir lobt seinen Torjäger

Auf der anderen Seite hat Hummetroth bisher „nur“ die neuntbeste Torausbeute der Hessenliga. Kopfzerbrechen bereitet das dem Trainer aber nicht. „Wenn wir nur 25 Prozent unserer ungenutzten Torchancen verwertet hätten, wären wir unter den Top Fünf. Wir haben die Chancen und kommen in die Box. Wenn das anders wäre, würde ich mir Gedanken machen“, sagt Özbakir und lobt seinen Torjäger Giuseppe Signorelli (sieben Tore).

„Er hätte vielleicht schon 15 Tore haben können und ist einer, der immer Tore machen will. Das zeichnet ihn aus“, erklärt Özbakir und betont: „Aber Giuse macht auch die Bälle richtig gut fest und sorgt so dafür, dass wir Tore schießen.“ Bestes Beispiel sei das Tor gegen Pohlheim gewesen, als er den Ball behauptete und Leon Raitz einsetzte, dessen Flanke wiederum Ahmet Dogan zum Führungstreffer einschoss.