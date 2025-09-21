Hessenliga: Hummetroth meldet sich stark zurück

Ergebniskrise beendet. Der SV Hummetroth feiert einen 4:0-Sieg in Hünfeld. – Foto: mara wolf (archiv)

Hünfeld. „90 Minuten Dauerbeschuss und ein abgebranntes Feuerwerk“ bescherten dem SV Hummetroth in der Hessenliga einen hochverdienten Sieg beim Hünfelder SV: Die Odenwälder schlugen die Osthessen deutlich mit 4:0 (2:0) und setzen ein dickes Ausrufezeichen. Die Mannschaft von Trainer Artug Özbakir beendete damit auch ihre kleine Krise mit zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie und meldete sich eindrucksvoll zurück.

„Wir haben heute von der ersten Minute an keinen Zweifel gelassen, dass wir unbedingt die drei Punkte holen wollen. Die Jungs sind extrem dominant aufgetreten, haben den Ball hervorragend laufen gelassen und Hünfeld zu keinem Zeitpunkt ins Spiel kommen gelassen“, lobte Özbakir sein Team im Anschluss. „Die Odenwälder hätten bereits nach wenigen Sekunden in Führung gehen können und kombinierten sich vom Anstoß weg zu einigen guten Gelegenheiten. Nach einer halben Stunde war es Ahmet Dogan, der eröffnete, ehe Nico Struwe kurz darauf das 2:0 nachlegen konnte (38.). „Wir hätten zur Halbzeit höher als 2:0 führen müssen, die Chancen waren auf jeden Fall da“, befand Özbakir.