Leon Raitz (rechts), hier im Duell mit Gian Maria Olizzo vom SC Waldgirmes, erzielt sein erstes Hessenligator. Foto: Herbert Krämer

Hessenliga: Hummetroth lässt Gästen keine Chance Der Aufsteiger surft weiter auf der Erfolgswelle +++ Coach Özbakir lobt Arbeit gegen den Ball

Erbach. Damit hätte kaum jemand gerechnet: Neuling SV Hummetroth gewinnt in der Hessenliga beim 3:0 (2:0)-Heimsieg über den SC Waldgirmes auch das dritte Punktspiel ohne jedes Gegentor. Die Gäste aus der Lahnaue vergeigen alle drei Partien der noch jungen Runde und beklagen bereits zehn Gegentreffer.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Darin, dass das Defensivverhalten der beiden Teams die Partie entschieden hat, waren sich beide Trainer nach den 90 Minuten einig. „Wirklich alle meine Jungs haben über die gesamte Partie lang super gegen den Ball gearbeitet. Wir haben als Aufsteiger keine einzige Torchance der Waldgirmeser zugelassen“, strahlte SVH-Trainer Artug Özbakir auf der Zielgeraden der Galopprennbahn, die das Spielfeld im großzügigen Erbacher Sportpark noch vor der Tribüne umschließt. „Wir hatten uns so viel vorgenommen, haben dann aber nach vorne hin gefühlt 75 Prozent Abspielfehler produziert und dem Gegner fast die Tore aufgelegt“, wusste der sichtlich enttäuschte SCW-Coach Mario Schappert.

Gestern, 17:30 Uhr SV Hummetroth Hummetroth SC 1929 Waldgirmes Waldgirmes 3 0 Abpfiff Der Waldgirmeser Anteil am hochverdienten Erfolg des wackeren Liganeulings sei an dieser Stelle kurz beschrieben. Bereits nach 160 Sekunden war es wieder einmal eine gegnerische Ecke, die den SCW ins Hintertreffen brachte. Ahmet Dogan trat sie – und in der Mitte staunten gleich vier Lahnauer aus viel zu großer Distanz darüber, wie Victor Olivera einköpfte. Eine halbe Stunde später bildete ein schlimmer Abspielfehler die Grundlage für das 2:0 von Leon Raitz. Und drei Minuten nach Wiederbeginn bekam der SC weder Druck auf Passgeber Raitz, noch auf den aus spitzem Winkel erfolgreichen Torjäger Giuseppe Signorelli. Der Aufsteiger hatte den Gast nicht etwa mit überragender Spielkunst in die Knie gezwungen, sondern mit einer effektiven, druckvollen Spielweise, die ein hohes Laufpensum und ein bärenstarkes Zweikampfverhalten anreicherten.