Hessenliga: Hummetroth ist "komplett verpfiffen worden"

Eddersheim (flom). Der SV Hummetroth musste sich am Sonntag beim FC Eddersheim im Hessenliga-Topspiel mit 1:3 (1:0) geschlagen geben. Jedoch rückte das Sportliche nach der Partie für SVH-Trainer Artug Özbakir in den Hintergrund. „Ich spiele mittlerweile seit 40 Jahren Fußball und habe so eine Schiedsrichter-Leistung noch nie gesehen“, erklärte der 43-Jährige im Anschluss. „Wir sind heute komplett verpfiffen worden. Mir fehlen einfach die Worte, das ist ein Riesenskandal“, ärgerte sich Özbakir. Dabei sei seine Mannschaft stark in die Partie gekommen und belohnte sich nach 20 Minuten durch Nico Struwe mit dem 1:0, wenngleich man zur Pause auch schon höher hätte führen müssen. „Besser kannst du gegen so eine Spitzenmannschaft nicht spielen, ich bin sehr stolz auf die Jungs und kann ihnen keinen Vorwurf machen. Sie haben alles reingeworfen und sind trotz der Schiedsrichterentscheidungen ruhig geblieben, daher kann ich meine Mannschaft nur loben“, betonte Özbakir. Kurz nach der Pause glichen die Hausherren dann durch Hessenliga-Top-Torjäger Halil Ibrahim Yilmaz, der seinen 18. Saisontreffer erzielte, aus und drehten die Begegnung durch einen Doppelpack von Niklas Kraus (75./90 + 3.).