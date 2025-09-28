Hessenliga: Hummetroth findet zurück in die Spur

Erbach. Der SV Hummetroth hat in der Hessenliga die nächsten drei Punkte eingefahren. Die Odenwälder schlugen den FSV Fernwald verdient mit 3:1 (1:1) und stehen damit bei nun 18 Zählern aus zehn Partien.

„Wir sind heute sehr gut ins Spiel gekommen und hatten in den ersten 20 Minuten ein gutes Angriffs-Pressing und den Gegner unter Kontrolle“, befand SVH-Trainer Artug Özbakir. Folgerichtig belohnten sich die Hausherren nach nur zehn Minuten ein erstes Mal. Kapitän Danny Klein drosch den Ball nach Ablage von Stürmer Giuseppe Signorelli mit einem strammen Schuss in die Maschen. „Nach 25 Minuten hat sich das Blatt leider ein bisschen gewendet und wir haben Fernwald durch unnötige Ballverluste wieder stark gemacht“, ärgerte sich Özbakir.

Die Gäste glichen in der Folge durch Tom Woiwod aus (32.), dezimierten sich dann aber durch ein überhartes Foul, für das Julian Bender die Rote Karte sah, kurz vor der Pause selbst (42.). „Man darf nicht vergessen, dass wir gegen den letztjährigen Meister dieser Liga gespielt haben. Deswegen hat uns der Platzverweis natürlich sehr geholfen und das Spiel wieder in unsere Richtung gekippt“, so der Coach. Und die Odenwälder brannten im zweiten Abschnitt ein regelrechtes Feuerwerk ab: So traf der SVH alleine in der zweiten Halbzeit insgesamt sechsmal das Aluminium und vergab eine hundertprozentige Gelegenheit nach der anderen.

„Wir haben uns an der Seitenlinie nur gegenseitig angeschaut und konnten es kaum glauben. Wir haben großen Chancenwucher betrieben. Mit diesen Chancen kannst du das Spiel auch mal sieben oder acht zu eins gewinnen“, erklärte Özbakir. Wichtig sei es daher gewesen, dass sein Team sich mit andauender Spieldauer nicht habe entmutigen lassen, sondern weiter gearbeitet hat. Eine Viertelstunde vor Schluss war es dann soweit: Nach einem Foul an Issak Somov erlöste Signorelli die Odenwälder vom Punkt. Der 25-Jährige legte in der Nachspielzeit (90+3.) dann noch nach und schnürte seinen Doppelpack.

„Ich muss meiner Mannschaft, allen voran Guiseppe, das große Kompliment machen, dass wir immer weiter gemacht haben und nie aufgehört haben, an uns zu glauben. An schlechten Tagen verlierst du nach solchen vergebenen Chancen sogar noch, aber die Jungs haben einen kühlen Kopf bewahrt“, lobte Özbakir.



