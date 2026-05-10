Hessenliga: Hünfelder Doppelschlag bleibt für RWW ohne Folgen

Walldorf. Ein Schützenfest wie dieses Hessenliga-Spiel freut den Fußballfreund, Trainer indes nicht unbedingt. Der Interimscoach des SV Rot-Weiß Walldorf, Niklas Grimm, freute sich beim 5:3-(2:2)-Heimsieg seiner Mannschaft gegen den Hünfelder SV zumindest über die drei Punkte. Nun bleibt den Walldorfern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch der Abstiegsrelegationsplatz erspart, der ihnen noch gedroht hätte.
Die Rot-Weißen kamen gut ins Spiel. Einen Foulelfmeter, von HSV-Verteidiger Mark Zentgraf an Joaquin Fazal verursacht, nutzte Tim Grünewald zum 1:0 (25.). Es sah überhaupt verheißungsvoll für den SV Rot-Weiß aus. Bis es in die Schlussphase der ersten Halbzeit ging, und den Hünfeldern ein Doppelschlag gelang. Dass es dazu wie aus dem Nichts kam, "dafür habe ich noch keine sinnvolle Erklärung", sagte Grimm. Erst durfte Max Vogler die Spielkugel im RWW-Strafraum in Ruhe annehmen, sich drehen und ins lange Eck treffen. Zwei Minuten später (44.) köpfte Marcel Trägler eine Flanke von Vogler ins Netz – 2:2.
Die neuerliche Korrektur des Ergebnisses leitete von Hagen ein, der sich durchdribbelte, bis er zu Fall kam. Den umstrittenen Strafstoß – selbst Grimm nannte die Entscheidung des Schiedsrichters "sehr kulant für uns" – nutzte erneut Grünewald (54,). Aber auch bei dieser Führung blieb es nicht. Nicht, weil die Rot-Weißen einige Minuten arg unter Druck gerieten, sich tief in die eigene Hälfte drängen ließen. Sondern, weil der noch in der Hünfelder Hälfte stehende Trägler erkannte, dass sich RWW-Keeper Denis Wieszolek recht weit vorm Tor befand. Also schoss Trägler den Ball im hohen Bogen ins Tor (65.). Auch Wieszolek zeigte noch eine Glanztat, als er mit einem prächtigen Reflex den von Aaron Gadermann aus fünf Metern geköpften Ball von der Torlinie wegschlug (89.).
Zu diesem Zeitpunkt führten die Walldorfer wieder: Bennett Kruse hatte die Kugel mit der Stirn ins Tor gedrückt (70.). In der Nachspielzeit sorgte Benedikt von Hagen noch für den 5:3-Endstand.