Hessenliga: Hünfelder Doppelschlag bleibt für RWW ohne Folgen

Die neuerliche Korrektur des Ergebnisses leitete von Hagen ein, der sich durchdribbelte, bis er zu Fall kam. Den umstrittenen Strafstoß – selbst Grimm nannte die Entscheidung des Schiedsrichters "sehr kulant für uns" – nutzte erneut Grünewald (54,). Aber auch bei dieser Führung blieb es nicht. Nicht, weil die Rot-Weißen einige Minuten arg unter Druck gerieten, sich tief in die eigene Hälfte drängen ließen. Sondern, weil der noch in der Hünfelder Hälfte stehende Trägler erkannte, dass sich RWW-Keeper Denis Wieszolek recht weit vorm Tor befand. Also schoss Trägler den Ball im hohen Bogen ins Tor (65.). Auch Wieszolek zeigte noch eine Glanztat, als er mit einem prächtigen Reflex den von Aaron Gadermann aus fünf Metern geköpften Ball von der Torlinie wegschlug (89.).