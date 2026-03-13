Hessenliga: Hiobsbotschaft für RW Walldorf

WALLDORF (dirk). Im Hinspiel lieferten sich die Walldorfer Hessenliga-Fußballer und der FC Gießen ein turbulentes 4:4. Für den SV Rot-Weiß war es in fünf Begegnungen mit diesem Gegner seit dem RWW-Wiederaufstieg der erste Punktgewinn. Am Samstag (14.), 14 Uhr, können die Rot-Weißen im Gießener Waldstadion den sechsten Anlauf nehmen, es noch besser zu machen.
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Eine Hiobsbotschaft brachte eine Röntgen- und MRT-Untersuchung von Lucas Scholze. Nach einer ersten ärztlichen Diagnose steht fest, dass er sich einen Riss im Knochen zugezogen hat. Der 19-Jährige fällt wahrscheinlich für den Rest der Saison aus. Ebenfalls pausieren muss Neuzugang Linus Dahl, der zuletzt im U23-Team mitwirkte und sich eine Zerrung zugezogen hat.
Noch nicht in Frage kommt Tim Grünewald. Aber der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler ist vom Pfeifferschen Drüsenfieber genesen – und nahm am Dienstag sogar wieder am Mannschaftstraining teil. Eventuell komme Grünewald am Sonntag bei der U23 zum Einsatz. Tewen Spamer kehrt nach seiner Verletzungspause wieder zurück.