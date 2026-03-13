Hessenliga: Hiobsbotschaft für RW Walldorf Lucas Scholze fällt wahrscheinlich für den Rest der Saison aus +++ Vor dem Spiel beim FC Gießen gibt es aber auch Rückkehrer von Dirk Winter · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Schlechte Nachrichten für das Team: Lucas Scholze fällt wahrscheinlich für den Rest der Saison aus – Foto: Jan-Niclas Grömling (Arch

WALLDORF (dirk). Im Hinspiel lieferten sich die Walldorfer Hessenliga-Fußballer und der FC Gießen ein turbulentes 4:4. Für den SV Rot-Weiß war es in fünf Begegnungen mit diesem Gegner seit dem RWW-Wiederaufstieg der erste Punktgewinn. Am Samstag (14.), 14 Uhr, können die Rot-Weißen im Gießener Waldstadion den sechsten Anlauf nehmen, es noch besser zu machen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 14:00 Uhr FC Gießen FC Gießen SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf 14:00 PUSH Eine Hiobsbotschaft brachte eine Röntgen- und MRT-Untersuchung von Lucas Scholze. Nach einer ersten ärztlichen Diagnose steht fest, dass er sich einen Riss im Knochen zugezogen hat. Der 19-Jährige fällt wahrscheinlich für den Rest der Saison aus. Ebenfalls pausieren muss Neuzugang Linus Dahl, der zuletzt im U23-Team mitwirkte und sich eine Zerrung zugezogen hat.