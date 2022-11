Hessenliga: Guter Auftritt trotz fehlender Erfahrung von RW Beim torlosen Remis haben Walldorf und FSV Fernwald arge Personalsorgen

FERNWALD. Dass ein torloses Unentschieden von beiden Trainern als befriedigend empfunden wird, kommt eher selten vor. Aber so war es am Samstag beim 0:0 der Hessenligisten FSV Fernwald und des angereisten SV Rot-Weiß Walldorf. Hintergrund sind die widrigen Begleitumstände dieser Partie.

Es ist gar nicht lange her, dass RWW-Trainer Artur Lemm von seinem fast kompletten Kader schwärmte. Einem, der kaum krankheits- oder verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen hatte. Diesmal aber musste der SV Rot-Weiß auf elf Spieler verzichten. Denn kurzfristig hatten auch noch Ilias Benazza (Außenbandverletzung), Fabian Borger (krank) und Robert Metzler (Zerrung) abgesagt. Dass in der RWW-Startelf mehrere Akteure mitwirkten, die kaum oder im Falle von Torhüter Julian Koch gar keine Hessenliga-Erfahrung hatten, „hat man nicht gesehen“, sagte Lemm. Sein Fernwalder Trainerkollege, Daniyel Bulut, berichtete von ähnlich schwierigen Voraussetzungen. Gleich 20 FSV-Spieler hätten in der vergangenen Woche wegen Magen-Darm-Grippe nicht trainieren können: „Das war eigentlich ein Spiel ohne Training für uns.“

Stabil in der Defensive

Die Walldorfer hatten sich vorgenommen, keinesfalls ein so dürftiges, wild unkoordiniertes Defensivverhalten wie beim 2:6-Debakel gegen Waldgirmes zu zeigen: „Das haben wir ganz gut gemacht“, sagte Lemm nach der Partie und sprach von einem „erwachsenen Auftritt“. In der Tat zeigte sich der SV Rot-Weiß insbesondere in der ersten Halbzeit in einer schier undurchdringlichen Defensivordnung, sodass Keeper Koch lange keinen einzigen Schluss zu halten bekam: „Wir haben den Gegner sehr gut vom Tor weggehalten“, lobte Lemm. In der zweiten Halbzeit bekam Koch mehr zu tun. „Mit ein bisschen Glück“, sagte Bulut ob einiger verheißungsvoller Situationen, „machen wir das 1:0 und gewinnen“. Auch in die Gegenrichtung dauerte es bis nach der Pause, bis Maximilian Huß mit einem 16-Meter-Schuss zur ersten Walldorfer Torchance kam (48.). Pech mit einem Freistoßknaller an die Latte hatte Mitte des zweiten Durchgangs Julian Ludwig.