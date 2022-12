Hessenliga: Griesheims Führung hält nur drei Minuten Viktoria spielt in Unter-Flockenbach „zu wild“ und rutscht nach 1:3 in Abstiegszone der Hessenliga

Damit ist unklar, ob die Griesheimer Weihnachten in der roten Zone oder doch überm Strich verbringen werden. Dies entscheidet sich am kommenden Wochenende, an dem das letzte Spiel des Jahres daheim gegen den FC Eddersheim auf Freitagabend vorgezogen wurde.

Dabei sah es im Gorxheimertal zunächst gar nicht so schlecht für die Griesheimer aus. Denn nach 26 Minuten lagen die Gäste auf dem Unter-Flockenbacher Kunstrasen vorn: Nach einer Griesheimer Ecke entwickelte sich vor dem Tor ein Tumult, an dessen Ende Nick Volk zum 1:0 einschoss. „Es ist ärgerlich, dass wir uns nach unserer Führung nicht konsolidieren konnten“, sagte Coach Hasa zum schnellen 1:1, das Nico Hammann infolge eines Einwurfs per Flachschuss nur drei Minuten später erzielte (29.). Das schnelle Gegentor nach einem Viktoria-Treffer fiel in die Kategorie „Und täglich grüßt das Murmeltier“.