Hessenliga: Griesheim will seine Chance nutzen Viktoria ist im Abstiegskampf in Alzenau gefordert +++ Auswärts noch ohne Sieg

GRIESHEIM. In der Hessenliga befindet sich Viktoria Griesheim auf Talfahrt. Aus den erhofften sechs Punkten in den zwei wichtigen Heimspielen gegen die Aufsteiger und Mit-Kellerkinder Weidenhausen und TSV Steinbach II wurde nur ein Zähler. Auf dem Papier werden die Aufgaben nun wieder schwerer – wie am Samstag (14.30 Uhr) bei Bayern Alzenau.