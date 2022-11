Hessenliga: Griesheim verliert, Sanchez verletzt Viktoria versiebt beim 0:3 gegen Steinbach II viele Chancen und kassiert Konter

Griesheim. Bitterer Sonntagnachmittag für Viktoria Griesheim: In der Hessenliga unterlag der Sportclub am heimischen Hegelsberg dem bisherigen Schlusslicht TSV Steinbach II mit 0:3 (0:0). Außerdem verletzte sich auch noch Daniel Sanchez Ruiz Diaz.

Die Steinbacher zeigten, dass sie zumindest in einer Hinsicht zu Unrecht auf dem letzten Tabellenplatz gestanden hatten, den sie jetzt an den SV Neuhof abgaben. „Spielerisch sind sie besser als die Hälfte der anderen Mannschaften in der Hessenliga“, stellte Viktoria-Coach Richard Hasa fest. Keine neue Erkenntnis, hatte er dies doch vorab im Videostudium notiert und sein Team darauf hingewiesen, dass die Aufgabe schwerer würde, als es den Anschein hatte.

Steinbach-Keeper Tramontana verhindert die Führung

Es war auch nicht so, dass die Griesheimer die Regionalliga-Reserve aus Haiger auf die leichte Schulter genommen hätten. Früh scheiterte Patrick Stumpf – seinen Kopfball lenkte der gute Gästekeeper Angelo Tramontana an den Pfosten. Tramontana sollte noch weitere Male parieren, die Viktoria weitere Chancen vergeben. Emin Aykir zögerte zu lange, Marco Oliveri Del Castillo versuchte es per Volleyschuss aus der Entfernung, und auch Noah Lorenz verbuchte einen guten Abschluss.

Der zweite Abschnitt begann mit einem Schock: Nach einem Pressschlag an der Außenlinie blieb Daniel Sanchez Ruiz Diaz mit einer Knöchelverletzung am Boden liegen. Weil die Gastgeber Schlimmes befürchteten, riefen sie den Rettungswagen; eine genaue Diagnose stand am Sonntagabend noch aus. Die Auswechslung von Fynn Jander hing derweil mit Lungenproblemen zusammen, war aber eher als Vorsichtsmaßnahme ob der kalten Novemberluft zu werten.

Griesheim fängt sich drei Gegentore in der zweiten Hälfte