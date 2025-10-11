Hessenliga: Gleiches Schicksal wie der Gegner

Hummetroth. Wenn am Samstagnachmittag (14.30 Uhr, Kunstrasenplatz in Michelstadt) der SV Hummetroth den FC Turabdin-Babylon Pohlheim zum Duell der Aufsteiger in der Hessenliga empfängt, trennen beide Teams sportlich nur drei Punkte.

Die beiden Neulinge haben sich schnell in Hessens höchster Klasse akklimatisiert. Abseits des sportlichen verbinden beide Teams durchaus Gemeinsamkeiten. „TuBa“, wie der aramäische Verein kurz genannt wird, hat es geschafft mit zahlungskräftiger Unterstützung bis hoch in die Hessenliga zu klettern.

Wie der SV Hummetroth um Mäzen Stefano Trizzino kämpft auch der Verein aus Pohlheim mit den Schattenseiten des schnellen Erfolgs.