Hessenliga: Gleich mehrere Dämpfer für SV Unter-Flockenbach

Unter-Flockenbach. Hessenligist SV Unter-Flockenbach kam am Samstag im Kellerduell gegen den SV Weidenhausen nicht über ein 0:0 hinaus und musste zudem zwei Rote Karten hinnehmen. Torwart Marcel Petrinec kassierte den Platzverweis nach einem Wortgefecht auf der Ersatzbank (37.), Spielertrainer Nico Hammann musste in der Nachspielzeit wegen groben Foulspiels vom Platz. „Die Entscheidung war überzogen“, sagte SVU-Coach Dalio Memic, räumte aber ein: „Vom Spielverlauf her war es ein gerechtes Unentschieden.“