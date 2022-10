Hessenliga: Fünfter Hanau hohe Hürde für Walldorf Tabellenzweiter RW will sich nach dem 1:3 in Baunatal wieder aufrappeln

RW-Coach erwartet wieder mehr Aggressivität

Grundlage des Walldorfer Spiels sei eine aggressive Arbeit gegen den Ball. Daran müssten sich alle Feldspieler beteiligen, damit die Rot-Weißen ihrem Gegner als kompaktes Mannschaftsgefüge zusetzen. Schon bei den mühsamen Heimsiegen gegen Eddersheim (3:1) und Erlensee (1:0), in denen sich die Walldorfer jeweils schwertaten, ins Spiel zu kommen, wollte dieses Erfordernis nicht so recht klappen: „Da haben wir, was unsere aggressive Art gegen den Ball angeht, vielleicht fünf Prozent weniger agiert“, so Lemm. Dieser geringe Mangel reiche aber schon aus, um eine fatale Kettenreaktion im Team auszulösen: „Da wird in der Folge alles ein bisschen schlechter.“ Daran erinnerte Lemm die Seinen in dieser Woche. Er tat es in Gesprächen, aber auch im Training, indem er seine spieltaktischen Prinzipien nochmals üben ließ.