Hessenliga: Führung der Viktoria währt nur kurz Griesheim in Friedberg verliert nach 1:0 noch mit 1:4 +++ Schumacher köpft ins eigene Tor

Griesheim. Der SC Viktoria Griesheim kommt den Topteams in der Hessenliga zumindest auswärts weiterhin nicht bei: Am Samstagnachmittag unterlagen die Südhessen bei Türk Gücü Friedberg trotz anfänglicher Führung letztlich deutlich mit 1:4 (1:2).

Die Partie beim Tabellendritten, der Anfang November im Achtelfinale des Hessenpokals die Offenbacher Kickers fordert, begann aus Griesheimer Sicht vielversprechend. „Wir sind gut ins Spiel gekommen“, sagte Viktoria-Trainer Richard Hasa. Seine Mannschaft münzte das sogar in einen Treffer um. Zunächst schalteten die Griesheimer nach einer Balleroberung gut um und erzwangen so eine Ecke. Diese köpfte dann Pascal Bender ein (15.). Im Friedberger Tor war der ehemalige Griesheimer Schlussmann Felix Koob machtlos. Wie schon in mehreren Partien in der Fremde zuvor sollte die Führung allerdings nur kurz halten.