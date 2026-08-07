Hessenliga: »Flockies« wollen nachlegen

Nicht nur in diesem Zweikampf waren Marlon Ludwig und der SV Unter-Flockenbach am Sonntag RW Walldorf (links: Ryutaro Kishi) deutlich überlegen. Archivfoto: Uwe Kr��mer

Unter-Flockenbach. Hessenligist SV Unter-Flockenbach ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis gewann ihr Auftaktspiel am Sonntag bei Rot-Weiß Walldorf deutlich mit 4:1. Mann des Tages war zweifellos der vierfache Torschütze Linus Hebling. Klar, dass der Aufsteiger aus Gorxheimertal nun auch zu Hause überzeugen und möglichst drei Punkte nachlegen möchte, wenn am Samstag (15.30 Uhr) der CSC 03 Kassel zu Gast ist.

Kassel, zuletzt mit 1:5 der U21 von Zweitligist SV Darmstadt 98 unterlegen, steht bereits im zweiten Punktspiel der Saison unter Druck – eine weitere Pleite soll tunlichst vermieden werden. Der SV Unter-Flockenbach dagegen kann nach dem durchaus überraschenden Auftaktdreier befreit aufspielen.

Die erste Trainingseinheit der Woche war für Videoanalysen reserviert beim SV Unter-Flockenbach. Trainer und Spieler studierten gemeinsam die wichtigsten Szenen einer dann doch weitgehend einseitigen Partie in Walldorf, die der SVU auch durchaus höher hätte gewinnen können. Das „Spiel Mann gegen Mann“ sowie das Pressing – durchweg positiv nach Ansicht von Cambeis. Anlass zur Kritik? Fehlanzeige. „Wir haben geschaut, wie unsere defensive Struktur war“, berichtet der Coach. Die Antwort: „Die Jungs waren fleißig.“ Kurzum: Der SVU hat am Sonntag seine Hausaufgaben bestens erledigt.

Trotz Auftaktpleite: Cambeis warnt vor dem CSC Kassel

Doch gegen Kassel erwartet Cambeis ein völlig anderes Spiel, und das Training musste dann auch entsprechend angepasst werden. „Kassel wird uns mehr spielen lassen und es wird nicht so sehr Mann gegen Mann gehen“, sagt der Übungsleiter. „Und Kassel hat viele gestandene Spieler mit Qualität.“ Cambeis will das jüngste 1:5 der Nordhessen deshalb auch nicht überbewerten, warnt vielmehr vor dem nächsten Gegner. „Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen“, sagt er über die Partie des CSC gegen die „kleinen Lilien“.