Hessenliga: Flockenbach enttäuscht mit Unentschieden

Der SVU leistete sich viele Ballverluste im Aufbau, spielte dem Gegner Bälle in die Füße. „Wir waren nicht giftig genug“, so Müller. Unter-Flockenbach erzielte kurz nach der Pause durch Aaron Unrath zwar das 1:0. Doch Hornau setzte dagegen und kam nach einem Fehler des SVU auf der Außenbahn zum 1:1 durch Sexauer. Der SVU erhöhte daraufhin den Druck. ohne aber torgefährlich zu sein. Und so war die Ausbeute am Ende eher mau. Müller: „Wir haben jetzt drei Auswärtsspiele, und da müssen Punkte her“.