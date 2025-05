Hessenliga: FC Eddersheim vertagt Fernwalder Meisterschaft

„Wir haben insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht. Fernwald hat relativ tief gestanden, und wir waren durchaus feldüberlegen und konnten uns die ein oder andere Chance durch Halil Yilmaz und Cem Kara herausspielen“, so das Fazit von Eddersheim-Coach Carsten Weber zur Partie. Bei der wohl größten Chance der Eddersheimer – ein Abschluss aus rund 14 Metern von Cem Kaya – war FSV-Fernwald-Torhüter Tolga Sahin zur Stelle: „Den hält Tolga leider überragend, und so gehen wir ohne ein Tor in die Halbzeit“, sagte Weber.

Auf die Frage, wie es sich anfühle, die Meisterschaft des FSV vertagt zu haben, antwortete Weber bescheiden: „Ich kenne einige Fernwälder Jungs, mein ehemaliger Co-Trainer ist jetzt Torwarttrainer in Fernwald – ich gönne es ihnen von Herzen, wenn sie es nächste Woche schaffen. Es ist jetzt nicht so, dass es sich gut anfühlt, weil wir es Fernwald versaut haben, sondern weil es eine gute Leistung von uns war. Und das ist die Priorität.“

Nach den überzeugenden ersten 45 Minuten schwand die Energie beim FC, und Fernwald kam immer besser ins Spiel. „Nach etwa 60/65 Minuten haben wir der guten ersten Halbzeit etwas Tribut gezollt und konnten dann nicht mehr so hoch anlaufen. Fernwald kam dann immer mehr ins Spiel, und wir mussten anfangen zu leiden“, sagte Weber. Trotz der Vorstöße der Gastgeber kam es jedoch zu keinen Hochkarätern – und die Eddersheimer selbst hätten den Lucky Punch rund um die 90. Minute durch Halil Yilmaz erzielen können. „An Sahin war heute kein Vorbeikommen. Die Fernwälder waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, aber insgesamt war es ein gerechtes Ergebnis, und wir können damit zufrieden sein“, fuhr Weber fort.

Ungeschlagen-Serie soll auch gegen Stadtallendorf anhalten

Es sei immer etwas Besonderes, zu Hause zu spielen, sagte Weber mit Vorfreude auf das letzte Spiel der Hessenliga-Saison gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf. Die Eddersheimer sind seit acht Spielen ungeschlagen und wollen das auch am letzten Spieltag bleiben. Das dürfte gegen das aktuell formstärkste Team der Liga alles andere als einfach werden. „Sie sind rein von den Ergebnissen her die heißeste Mannschaft der Liga – ein toller Gegner zum Abschluss, an dem man sich noch einmal messen kann“, so Weber.