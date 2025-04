Hessenliga: FC Eddersheim verpasst Befreiungsschlag

Kurz vor dem Pausenpfiff wurde sein Team für die fehlende Konsequenz vor dem Tor erstmals bestraft. Ein langer Ball findet Hanau-Stürmer Elias Cvrlje, der per Kopf den Ausgleichstreffer erzielte.

In der zweiten Halbzeit musste der FCE einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nach einem Foul im MIttelfeld wurde der bereits verwarnte Torschütze Tolga Demirbas vorzeitig zum Duschen geschickt. Im Asnchluss zogen sich die Eddersheimer tief in die eigene Hälfte zurück und lauerten auf Kontersituationen. Durch einen gut gefahrenen Konter in der 82.Spielminute konnten die Hausherren dank Noah Schmitt die 2:1-Führung in Unterzahl bejubeln. Doch ein erneuter langer Ball der Hanauer sollte die Jubelstimmung des FCE stutzen. Per Direktabnahme sorgte Smail Kadrijaj für den 2:2-Endstand (88.).