Hessenliga: Es wird zappenduster für Unter-Flockenbach

Unter-Flockenbach (jz).Hessenligist SV Unter-Flockenbach musste sich am Sonntag im Kampf um den Klassenerhalt beim Tabellensechzehnten FSV Wolfhagen mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Die Gäste gingen zwar früh in Führung und hatten gleich mehrfach die Chance, nachzulegen. Doch momentan fehlt der Mannschaft des Trainer-Teams Nico Hammann und Dalio Memic auch das Glück. Die Hoffnung liegt jetzt auf dem Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Steinbach. „Dann müssen drei Punkte her“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller, denn der Aufsteiger steht nach wie vor auf einem Abstiegsplatz.

Unter-Flockenbach startete vielversprechend: Luca Kaiser traf bereits nach elf Minuten sehenswert zum 1:0. Doch dann verpasste es der SVU gleich mehrfach zu erhöhen. Müslüm Arikan scheiterte aus 16 Metern nur knapp, und auch eine Kopfballgelegenheit aus kurzer Distanz ließ der Leistungsträger wenig später ungenutzt. Wolfhagen indes war kampfstark vor allem mit Eckbällen und Freistößen. Das 1:1 spielte der Tabellensechzehnte allerdings fein heraus: Per Doppelpass wurde die SVU-Abwehr ausgehebelt. Das 2:1 der Gastgeber nach fast identischer Situation – die SVU-Defensive ohne Chance. Und so hadert Müller nach wie vor mit dem Sorgenkind Defensive. Patrick Haag, der die Abwehr stabilisieren soll, hat in Wolfhagen wegen Trainingsrückstand nicht gespielt. Und dann kam noch Pech dazu, denn das 3:1 erzielte Wolfhagen per Handelfmeter – „krasse Fehlentscheidung“, ärgerte sich Müller. Tore: 0:1 Kaiser (11.), 1:1 Sattorov (18.), 2:1 Bandowski (49.), 3:1 Sattorov (67., Handelfmeter). – Schiedsrichter: Jäschke (Offenbach). – Zuschauer: 350. – Bester SVU-Spieler: Kovis.