Hessenliga: Erster Dämpfer für die Lilien Im Spiel der Premieren steckt die U21 des SV 98 gegen Walldorf eine Niederlage ein, die aber „heilsam sein kann“ Verlinkte Inhalte Hessenliga SV Darmstadt 98 (U21) II RW Walldorf

Darmstadt/Alsbach. Er hatte Hände geschüttelt. Er hatte seinen Spielern aufbauend auf die Schulter geklopft. Dann brauchte Daniel Petrowsky auch einen Moment für sich, setzte sich auf die Trainerbank, ließ sacken und begann, zu analysieren, was da gerade passiert war. Und das war einiges – es gab die ein und andere Premiere. Denn in der hochklassigen Partie der Fußball-Hessenliga hatte sein Team, die U21 des SV Darmstadt 98, die ersten Gegentreffer überhaupt in dieser Saison kassiert, die wiederum zur ersten Niederlage der Lilien führten. Gegner RW Walldorf dagegen bejubelte nach dem 3:1 (1:1) derweil den ersten Dreier der Runde. Nicht unverdient, wirkten die Gäste bei dem Spiel in Alsbach doch abgezockter als der Darmstädter Nachwuchs.

„Ich habe zwei richtig gute Mannschaften gesehen", meinte Petrowsky hernach und teilte weitere Erkenntnisse: „Wir sind gut reingekommen. Aber uns hat die Genauigkeit gefehlt. Und bei Ballgewinnen müssen wir mehr machen." Genau das nutzte Walldorf, war gefährlich, auch wenn die Lilien ein optisches Übergewicht hatten. Und sich vom ersten Schrecken erholten – ein Kopfball von RW-Kapitän Marvin Redl touchierte in der dritten Minute die Latte. So traf Smail Kadrijaj zum Darmstädter 1:0 (12.). Die Freude über die Führung hielt aber nicht lange: Luca Manganiello glich für die Rot-Weißen aus (20.).

Gestern, 14:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) SV Darmstadt 98 (U21) II SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf 1 3 Nach der Pause bot sich dasselbe Bild. Der SV 98 hatte Vorteile, Walldorf aber die besseren Chancen. Wie in der 54. Minute, als Lilien-Torwart Benedikt Börner gegen Joshua Fröls im letzten Moment rettete. Beim 1:2 durch Tewen Spamer, der per Direktabnahme mit Marke „Tor des Monats“ von der Strafraumgrenze traf (72.), war der Darmstädter Keeper machtlos. Wie beim 1:3 durch Hady Kallo (76.). Der RW-Stürmer war erst kurz zuvor eingewechselt worden – in der 64. Minute, wie Othmane El Idrissi aufseiten der Lilien, der vor dem dritten Treffer den Ball in der eigenen Hälfte vertändelt hatte und so die Chance der Gäste quasi einleitete.