Hessenliga: Erster Dämpfer für die Lilien

Darmstadt/Alsbach. Er hatte Hände geschüttelt. Er hatte seinen Spielern aufbauend auf die Schulter geklopft. Dann brauchte Daniel Petrowsky auch einen Moment für sich, setzte sich auf die Trainerbank, ließ sacken und begann, zu analysieren, was da gerade passiert war. Und das war einiges – es gab die ein und andere Premiere. Denn in der hochklassigen Partie der Fußball-Hessenliga hatte sein Team, die U21 des SV Darmstadt 98, die ersten Gegentreffer überhaupt in dieser Saison kassiert, die wiederum zur ersten Niederlage der Lilien führten. Gegner RW Walldorf dagegen bejubelte nach dem 3:1 (1:1) derweil den ersten Dreier der Runde. Nicht unverdient, wirkten die Gäste bei dem Spiel in Alsbach doch abgezockter als der Darmstädter Nachwuchs.
„Ich habe zwei richtig gute Mannschaften gesehen“, meinte Petrowsky hernach und teilte weitere Erkenntnisse: „Wir sind gut reingekommen. Aber uns hat die Genauigkeit gefehlt. Und bei Ballgewinnen müssen wir mehr machen.“ Genau das nutzte Walldorf, war gefährlich, auch wenn die Lilien ein optisches Übergewicht hatten. Und sich vom ersten Schrecken erholten – ein Kopfball von RW-Kapitän Marvin Redl touchierte in der dritten Minute die Latte. So traf Smail Kadrijaj zum Darmstädter 1:0 (12.). Die Freude über die Führung hielt aber nicht lange: Luca Manganiello glich für die Rot-Weißen aus (20.).
Nach der Pause bot sich dasselbe Bild. Der SV 98 hatte Vorteile, Walldorf aber die besseren Chancen. Wie in der 54. Minute, als Lilien-Torwart Benedikt Börner gegen Joshua Fröls im letzten Moment rettete. Beim 1:2 durch Tewen Spamer, der per Direktabnahme mit Marke „Tor des Monats“ von der Strafraumgrenze traf (72.), war der Darmstädter Keeper machtlos. Wie beim 1:3 durch Hady Kallo (76.). Der RW-Stürmer war erst kurz zuvor eingewechselt worden – in der 64. Minute, wie Othmane El Idrissi aufseiten der Lilien, der vor dem dritten Treffer den Ball in der eigenen Hälfte vertändelt hatte und so die Chance der Gäste quasi einleitete.
Damit war alles klar, obwohl der SV 98 alles versuchte. Dies aber wenig koordiniert. „Hinten raus war es ein bisschen wild. Da sind unsere Strukturen verloren gegangen“, begründete Petrowsky, warum nichts mehr wirklich gelingen wollte. So gab es eben die Premiere für die Lilien, nach gutem Start in die Saison mit zwei Siegen und 7:0 Toren den „ersten Dämpfer“, wie der 48 Jahre alte Coach sagte. Doch Petrowsky gewann der Partie auch Positives ab. „Wir waren diesmal auf Augenhöhe“, sagte der Trainer und erinnerte an die vergangene Saison. Damals sei die junge, neu formierte Lilien-Mannschaft beim ersten Aufeinandertreffen mit Walldorf (0:3 im September 2024) klar unterlegen gewesen. Nun machten es die Darmstädter, abermals neu aufgestellt, deutlich besser. „Und wir werden auch diesem Spiel unsere Lehren ziehen. So eine Niederlage kann auch ganz heilsam sein. Ohnehin steht ja die Entwicklung jedes einzelnen Spielers im Vordergrund“, sagte Petrowsky: „Wir haben jedenfalls noch Luft nach oben.“
Den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung können die Lilien bereits an diesem Mittwoch (19 Uhr, in Erbach) im Spiel beim ambitionierten Aufsteiger SV Hummetroth machen. Nach dieser Partie wird Daniel Petrowsky sicherlich wieder Hände schütteln. Aber seinen Spielern vielleicht diesmal lobend und gratulierend auf die Schulter klopfen.