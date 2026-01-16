Hessenliga: Erst Fitnesstest, dann Mannschaftstraining

Walldorf. Von den schwierigen Wetterbedingungen, die der Winter zuweilen mit sich bringt, ließen sie sich nicht abschrecken. Die Hessenliga-Kicker des SV Rot-Weiß Walldorf starteten unlängst mit einem Fitnesstest in ihre Vorbereitung auf die Restrückrunde. Sie liefen also 5000 Meter auf der Tartanbahn im verschneiten Neu-Isenburger Sportpark. Die Laufzeiten seiner Spieler „waren bei diesen Umständen natürlich nicht so top wie sonst immer“, sagt Trainer Artur Lemm: „Aber das hielt sich alles im Rahmen.“ Mit den Testergebnissen sei er jedenfalls „sehr zufrieden“.

Tags darauf kamen die Rot-Weißen zum ersten Mannschaftstraining im neuen Jahr zusammen. Unter den 20 erschienen Feldspielern fehlte Neuzugang Aymen Belachemi, den die Walldorfer während der Winterpause vom SV Eintracht Hohkeppel (Mittelrheinliga) verpflichtet haben. Der 19 Jahre alte Außenspieler, ausgebildet in der Jugend der SG Rot-Weiss Frankfurt und des SV Sandhausen, musste krankheitsbedingt passen.

Nicht mehr im Kader sind Marko Andric, der sich wegen seines studienbedingten Umzugs nach Stuttgart dem FSV Bietigheim-Bissingen (Oberliga Baden-Württemberg) angeschlossen hat, und Otman Jaatit (Türkischer SV Wiesbaden).

Zudem hat das Trainerteam drei Fußballer, die bisher hauptsächlich in der U23 gespielt haben, jetzt in den Kader der ersten Mannschaft befördert: die beiden 19 Jahre alten Saran Ram Kumar und Nico Neukirch sowie den zwanzigjährigen Joaquin Fazal. Dass alle drei Talente in ihrer Entwicklung mittlerweile so weit sind, in die Hessenliga-Mannschaft integriert zu werden, freut Trainer Lemm. Denn: „Das ist der Weg von Rot-Weiß Walldorf.“

Ebenfalls nicht dabei waren Marvin Redl und Nico Neukirch, die wegen anhaltender Rückenprobleme noch ausfielen, der erkrankte Matteo Enders und der langzeitverletzte Yannis Severis (Kreuzbandriss). Emre Sah fällt wegen seiner Schambeinentzündung noch bis Ende Januar aus.

Innenverteidiger stärken Hessenliga-Team

Dafür erschien Leon Symmank wieder. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger, der einen Kreuzbandriss hinter sich hat, trainierte individuell. Ebenfalls aus einer Langzeitverletzung kommt Nick Sauer, den die Walldorfer schon im vergangenen Sommer von der U21 des SV Darmstadt 98 verpflichtet haben – und der erst ein einziges Mal für seinen neuen Verein gespielt hat. Sein Debüt in Rot-Weiß gab Sauer Ende November, als er eine Halbzeit lang beim 4:2-Kreispokalsieg in Goddelau spielte. Auch der Zwanzigjährige, ein Mann für die Innenverteidigung, wird nun allmählich ins Hessenligateam zurückkehren. Zusammen mit den etablierten Robert Metzler, Yannick Pohland, Marvin Redl und Jakob Voett sowie dem vielseitig einsetzbaren Joshua Fröls herrscht beim SV Rot-Weiß also kein Mangel an Abwehrspielern – trotz des Abgangs von Andric.

Wieder uneingeschränkt spielfähig ist Benedikt von Hagen, eine der führenden Offensivkräfte der Mannschaft. Ihm drohte eine Operation, die aber denn doch nicht notwendig war. Seine Verletzung erwies sich als weniger gravierend als die zunächst befürchtete Schambeinentzündung. Auch der Ermüdungsbruch am Lendenwirbel von Luca Manganiello ist ausgeheilt, sodass der Mittelfeldspieler wieder im Mannschaftstraining ist.

Für Samstag (17.), 14 Uhr, steht für das Team die erste von insgesamt elf Testpartien an. Die Walldorfer erwarten den Regionalligisten TSV Steinbach Haiger.



