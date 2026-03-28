Hessenliga: Erneut nur ein Punkt für den FC Eddersheim

Der FC Eddersheim spielt gegen Hünfeld 1:1 und ist seit vier Spielen sieglos. – Foto: Jan-Niclas Grömling (Arch

Hünfeld/Eddersheim. Der FC Eddersheim ist nach dem 1:1 beim Hünfelder SV vier Spiele sieglos. Trainer Carsten Weber zeigt sich dennoch zufrieden, gerade mit Blick auf die Personalsituation. Zeitgleich macht der FC Gießen Druck auf die Staustufenelf.

"Die Jungs haben extrem hohen Aufwand betreiben müssen", stellt Weber fest und gibt zu: "Hünfeld war ein Tick gefährlicher und hatte mehr Torchancen. Den Punkt haben wir uns heute erarbeitet." Der Tabellenzweite startete mit Seok-Min Park als falsche Neun ins Spiel . "Wir haben das Sturmzentrum variabel besetzt. Mal mit Park, dann ist situativ Niklas Voit in die Spitze gestoßen und auch Noah Schmitt war mal vorn. Momentan ist die personelle Situation, gerade in der Offensive, nicht wünschenswert und schwierig für uns alle."

In der 17. Minute brachte Marcel Trägler die Gastgeber in Führung. "Sie haben es uns mit ihrem Muster sehr schwer gemacht. Die Stürmer haben unsere Innenverteidiger herausgezogen und sind dann in die Tiefenläufe gestartet." So ist auch das 1:0 gefallen, als die Eddersheimer Kette überspielt wurde und Trägler nach einem Querpass nur noch den Fuß hinhalten musste.

Den Ausgleich und 1:1-Endstand erzielte der FCE in der 68. Minute durch Benedict Klimmek nach einer Ecke von Voit. Für Weber geht der Punkt in Ordnung. "Wir haben gegen Stadtallendorf, in Baunatal und heute einen Punkt geholt, was grundsätzlich ja nicht schlecht ist. Die Niederlage gegen Marburg letzte Woche war aber sehr ärgerlich. Aktuell läuft viel gegen uns, gerade die personelle Lage ist sehr angespannt. Wir müssen jetzt Erfolgserlebnisse feiern und wieder eine Serie aufbauen."

Ioannis Vassiliou durfte erstmals von Beginn an ran. "Nach anderthalb Jahren in den USA und einer langen Verletzung ist er wieder zurück und hat es auf der rechten Seite sehr gut gemacht", lobt Weber. Eine überraschende Personalie nahm in Person von Vereinslegende Felix Rottenau auf der Bank Platz. "Patrick Schor hat sich gestern krankgemeldet und auch Jan Herrmann haben wir kurz vor Abfahrt krankheitsbedingt nicht mitgenommen. Wir wollten fünf Leute auf der Bank haben, um eine mögliche Unterzahl zu vermeiden", erklärt Weber.

FC Gießen lauert - "Sie haben das bessere Momentum"

Der engste Verfolger des FCE ist der FC Gießen, der nach dem Sieg beim Hanauer SC nur noch sechs Punkte hinter Eddersheim steht. "Man merkt, dass sie im Flow sind. Sie haben das bessere Momentum als wir und sind einfach gut drauf. Uns bringt es aber nichts, auf sie zu schauen. Wir konzentrieren uns auf unsere Sachen." Besonders eine schnelle Genesung der Vielzahl an verletzten Spielern steht im Vordergrund. Für Eddersheim geht es am Donnerstag bei Rot-Weiß Walldorf weiter, wo ein ersehntes Erfolgserlebnis eingefahren werden soll.