Hessenliga: Ein Spiel, viele Geschichten

Walldorf/Hummetroth. Es ist ein Spiel, das viele Geschichten mit sich bringt. Wenn der SV Rot-Weiß Walldorf am Sonntag, 15.30 Uhr, live bei Echo Online, empfängt, dann kommt es zum Wiedersehen zweier ehemaliger Teamkollegen an der Seitenlinie, zum Duell mit dem Ex-Verein für eine Handvoll Spieler des SV Hummetroth – und ganz nebenbei geht es für beide Teams darum, wieder in die Erfolgsspur zu kommen.

Aber der Reihe nach: SVH-Trainer Artug Özbakir und RWW-Coach Artur Lemm spielten früher gemeinsam für die SG Höchst und die TSG Wörsdorf in der Oberliga, bildeten häufig ein Innenverteidiger-Pärchen. „25 Jahre ist das her – seitdem sind wir uns immer wieder mal auf den Sportplätzen im Rhein-Main-Gebiet über den Weg gelaufen“, erzählt Lemm. Nun also das Wiedersehen an der Seitenlinie. Wobei Özbakir wegen seiner Vier-Spiele-Sperre noch zwei Spiele auf der Tribüne Platz nehmen muss. „Ich zähle die Stunden“, sagt er. „Es fällt mir echt schwer und ich spüre, dass die Mannschaft mich an der Linie braucht.“ Beim 0:2 gegen Türk Gücü Friedberg verkrümelte er sich auf einen nahegelegenen Hügel und schaute von dort zu. Doch das aktive Coaching von Özbakir fehlt den Odenwäldern.

In den vergangenen vier Spielen mussten sich die Kicker des SV Hummetroth mit drei Niederlagen anfreunden. Ein Gefühl, dass der erfolgsverwöhnte Verein in den letzten Jahren kaum kannte. „Das wussten wir aber auch schon vorher“, sagt Özbakir und betont, dass die Stimmung trotzdem gut sei. „Es gibt keinen Grund, etwas negativ zu sehen“, meint er und hofft auf die richtige Antwort. Mit Amid Khan Agha und Philipp Hamm kommen zwei gesperrte Spieler zurück. Dafür müssen Nils Herdt und Danny Klein ihre Rot-Sperren absitzen. Leon Raitz fehlt mit einem dicken Knie, soll nächste Woche wieder ins Training einsteigen.

Es kommt nicht nur auf den Matchplan an

Özbakirs Team dürfte heiß sein: sieben Kicker haben eine Vergangenheit bei RWW. „Das ist schon eine ungewöhnliche Konstellation. Ich freue mich, die Jungs wiederzusehen“, sagt Artur Lemm, der ein „Schuss Extramotivation“ bei seinen ehemaligen Schützlingen Jonas Gadzo, Nico Struwe, Nikola Mladenovic, Julian Ludwig und Fabian Borger (auch Nils Herdt und Sportlicher Leiter Christopher Nguyen haben RWW-Vergangenheit) erwartet. Lemms Team kämpfte zuletzt mit einer Krankheitswelle, der RWW-Trainer muss auf Tim Grünewald (gesperrt), Pau Babot (Länderspielreise) und wohl auch auf Robert Metzler jr. (Zerrung) verzichten. „Die Voraussetzungen sind nicht ideal“, sagt er.

Worin sich beide Trainer einig sind: Es wird ein intensives Duell, in der es aus Özbakirs Sicht auf die Laufbereitschaft ankommen wird. Ex-Mitspieler Lemm präzisiert: „Ich würde sagen, es kommt auf die Bereitschaft für vieles an – zum Beispiel mit Leidenschaft zu verteidigen.“ Sein Team habe zuletzt zu viele Gegentore schlucken müssen. Gegen den FSV Fernwald waren es sechs, zuletzt vier bei der Niederlage gegen Pohlheim. „Dieses Muster gilt es zu durchbrechen.“ Acht Punkte rechnet Lemm vor, könnte sein Team im Best-Case mehr auf dem Konto haben. „Dann wären wir Dritter und würden anders sprechen.“ Aber anders als noch in der vergangenen Saison, als seine junge Truppe (Durchschnittsalter 21,6 Jahre) im Flow war und lange Tabellenführer, seien die Schwankungen in dieser Saison „normal“. Doch im „Südhessen-Derby“ werde es nicht nur auf „taktische Matchpläne“ ankommen, ist Lemm überzeugt.





