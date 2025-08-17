Hessenliga: Ein "Monstertor" ebnet den Sieg für RWW

Alsbach. „Wenn ich etwas kann, dann sind es Volleys“, sagte Tewen Spamer am Samstag in scherzhafter Untertreibung seiner vielfältigen Fähigkeiten. Der Defensivmann hatte den SV Rot-Weiß mit einem 25-Meter-Volleytreffer in den Torwinkel mit 2:1 in Führung geschossen (72.). Mit diesem „Monstertor“, so RWW-Trainer Artur Lemm, schlugen die Walldorfer Hessenliga-Kicker den Kurs in Richtung 3:1 (1:1)-Sieg beim SV Darmstadt 98 U21 ein. Es sollten die bislang ersten Gegentore sein, die das Lilien-Team von Trainer Daniel Petrowsky in dieser Saison kassierte.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Auf dem Alsbacher Rasenplatz setzte RWW das erste Ausrufezeichen, als Marvin Redl am hinteren Pfosten nach Flanke von Nils Fischer einen Kopfball-Aufsetzer an die Latte setzte (3.). Danach aber sah es erst einmal nicht danach aus, als würden die Rot-Weißen ihren ersten Saisonsieg landen können. Lemm war unzufrieden mit der Anfangsviertelstunde. Das Darmstädter Führungstor von Smail Kadrijaj (12.) „hat sich so’n bisschen abgezeichnet, weil wir im zentralen Mittelfeld wenig zweite Bälle aufgesammelt haben“, sagte der Trainer.
Aber die Szenerie änderte sich bald. Die Walldorfer zeigten enormen Durchsetzungswillen in den Zweikämpfen. Sei es in der Defensive – oder der Offensive. Hendrik Sexauer umkurvte im Lilien-Strafraum den ersten Gegenspieler, auch noch den zweiten, und bediente den frei stehenden Luca Manganiello – 1:1 (20.).
Lemm gefiel auch, wie seine Mannschaft die U21 des SV 98 anlief und ihr so zusetzte. Vier Minuten nach dem 1:2 vertändelte Darmstadts Othmane El Idrissi den Ball an den vehement nachsetzenden Tim Grünewald, der die Kugel sogleich an Hady Kallo weiterleitete. Via Innenpfosten traf der Stürmer ins Ziel.
„Die zweite Halbzeit ging schon klar an uns“, sagte Lemm und wies auf weitere rot-weiße Chancen hin: „Wenn wir die besser ausgespielt hätten, wäre noch ein viertes oder fünftes Tor möglich gewesen.“ Beispielsweise bei einem Konter drei Minuten vor Schluss, als Bennett Kruse allein auf weiter Flur dem Ziel entgegen strebte. Er passte aber quer auf den vermeintlich noch besser postierten Kallo, der jedoch im Abseits stand.
Für kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) steht den Walldorfern das Derby beim FC Eddersheim bevor.
Tore: 1:0 Kadrijaj (12.), 1:1 Manganiello (20.), 1:2 Spamer (72.), 1:3 Kallo (76.). Schiedsrichter: Wecht (SV Fürth). Zuschauer: 200.