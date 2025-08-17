Zweikampfverhalten: Die U21 des SV Darmstadt 98 (links Othmane El Idrissi, hinten Trainer Daniel Petrowksy) steckte gegen RW Walldorf (rechts Hady Kallo) die erste Niederlage in der Fußball-Hessenliga ein. Beim 3:1 für Walldorf zählte Kallo zu den Torschützen, El Idrissi hatte vor diesem Treffer den Ball vertändelt. Foto: Peter Henrich

Hessenliga: Ein "Monstertor" ebnet den Sieg für RWW Gegen die U21 des SV 98 trifft Tewen Spamer volley in den Winkel +++ Eine top Mannschaftsleistung von RW Walldorf

Alsbach. „Wenn ich etwas kann, dann sind es Volleys“, sagte Tewen Spamer am Samstag in scherzhafter Untertreibung seiner vielfältigen Fähigkeiten. Der Defensivmann hatte den SV Rot-Weiß mit einem 25-Meter-Volleytreffer in den Torwinkel mit 2:1 in Führung geschossen (72.). Mit diesem „Monstertor“, so RWW-Trainer Artur Lemm, schlugen die Walldorfer Hessenliga-Kicker den Kurs in Richtung 3:1 (1:1)-Sieg beim SV Darmstadt 98 U21 ein. Es sollten die bislang ersten Gegentore sein, die das Lilien-Team von Trainer Daniel Petrowsky in dieser Saison kassierte.

RW Walldorf setzt U21 des SV Darmstadt 98 unter Druck

Auf dem Alsbacher Rasenplatz setzte RWW das erste Ausrufezeichen, als Marvin Redl am hinteren Pfosten nach Flanke von Nils Fischer einen Kopfball-Aufsetzer an die Latte setzte (3.). Danach aber sah es erst einmal nicht danach aus, als würden die Rot-Weißen ihren ersten Saisonsieg landen können. Lemm war unzufrieden mit der Anfangsviertelstunde. Das Darmstädter Führungstor von Smail Kadrijaj (12.) „hat sich so’n bisschen abgezeichnet, weil wir im zentralen Mittelfeld wenig zweite Bälle aufgesammelt haben“, sagte der Trainer. Aber die Szenerie änderte sich bald. Die Walldorfer zeigten enormen Durchsetzungswillen in den Zweikämpfen. Sei es in der Defensive – oder der Offensive. Hendrik Sexauer umkurvte im Lilien-Strafraum den ersten Gegenspieler, auch noch den zweiten, und bediente den frei stehenden Luca Manganiello – 1:1 (20.).