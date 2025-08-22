Hessenliga: Ein ganz anderes Spiel wartet auf Hummetroth

Ahmet Dogan (links) will mit dem SV Hummetroth beim SV Adler Weidenhausen wieder drei Punkte einfahren. Foto: Guido Schiek

Hummetroth. Der vergangene Mittwochabend war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Artug Özbakir, dem Trainer des Hessenligisten SV Hummetroth. Das spektakuläre 3:3 im Spitzenspiel gegen die U21 des SV Darmstadt 98 hat Mannschaft und Coach Körner gekostet – physisch und psychisch. Dass der Ausgleich in der Nachspielzeit kurz nach dem 2:3 gelang, gibt dem Team aber einiges an Selbstvertrauen und zeigt, dass der individuell bärenstark besetzte Aufsteiger auch eine Klasse höher wieder zu den Spitzenteams gehört.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Das war eine tolle Leistung gegen eine junge, wilde und qualitativ sehr gute Mannschaft“ so der Coach, der sich aber auch zwei Tage nach dem Spiel noch immer über die drei Gegentore ärgert. „Das waren individuelle Fehler, die wir unbedingt abstellen müssen, denn die werden auf diesem Niveau gnadenlos bestraft,“ so Özbakir, der anfügt: „In den ersten drei Spielen haben wir in 270 Minuten nur einen Schuss aufs Tor zugelassen.“ Und auch gegen Darmstadt habe sein Team mehr vom Spiel gehabt, vor allem in der zweiten Hälfte sei man dominant gewesen. „Aber der finale Ball, der Abschluss – der kam einfach nicht.“ Erst Torjäger Giuseppe Signorelli sorgte mit seinem Schuss in der 96. Minute doch noch für Jubel bei den Odenwäldern.

Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth SV Darmstadt 98 (U21) SV Darmstadt 98 (U21) II 3 3 Ihre Qualität wollen die Odenwälder an diesem Sonntag (15 Uhr) auch beim SV Adler Weidenhausen zeigen. Beim Tabellen-15. aus Nordhessen, der nach drei Spielen erst einen Zähler auf dem Konto hat, will Özbakir von seinem Team wieder einen dominanten Auftritt sehen. „Das ist eine Mannschaft, die in drei Spielen zwei Tore geschossen und vier kassiert hat. Sie stehen sehr tief in einer guten Grundordnung und agieren überwiegend mit langen Bällen“, weiß der 42-Jährige. Eine gänzlich andere Herangehensweise also als der vergangene Gegner mit seinen gut ausgebildeten Spielern aus dem Nachwuchsleistungszentrum. „Das wird ein schwieriges, ein zähes Spiel“, ahnt Özbakir. Und so will der Trainer am Sonntag im Vergleich zum Spiel gegen die Junglilien taktisch etwas umstellen. Die relativ kurze Regeneration sei dabei kein Problem, betont er und verweist auf den relativ breiten Kader und die gut besetze Bank. Die Grundlagen für den vierten Saisonsieg sind also gelegt.