Hessenliga: Drei Gegentore in zehn Minuten für Walldorf Rot-Weiß kassiert 0:4-Niederlage gegen Spitzenreiter FC Gießen

WALLDORF . Trotz einer starken Anfangsviertelstunde unterlag der SV Rot-Weiß Walldorf dem Spitzenreiter der Hessenliga, FC Gießen, mit 0:4 (0:3). Weil der Startphase zehn Minuten folgten, die Artur Lemm ein Rätsel sind. „Die Mannschaft kann das, glaube ich, auch nicht erklären“, sagt der Trainer. Erst lief Matheus de Moura Beal an zwei Walldorfern vorbei. Ein trockener Schuss, und der Ball rauschte ins lange Eck zur Gießener Führung. Draußen an der Seitenlinie zürnte Lemm ob dieses nachlässigen Abwehrverhaltens.

Dazu hatte der Coach auch zwei Minuten später Grund, da mit Michael Gorbunow der nächste Gießener einen Slalomlauf durch die RWW-Defensive unternahm. Seinem Schuss stand der auf der Torlinie rettende Maximilian Thomasberger im Weg. Von dessen Fuß prallte der Ball zu Maximilian Huß ab, der keine Chance zum Ausweichen hatte. Seinem Eigentor zum 0:2 folgte erst recht kein selbstbewussterer Walldorfer Auftritt.

Zur Halbzeit ist schon alles klar

Zumal nach einem von RWW-Torhüter Marcel Czirbus verursachten Ballverlust, der einen arg optimistischen Pass spielte, Connor Filsinger zum Schuss kam – 0:3 (27.). „Das ist natürlich schwer zu verdauen“, so Lemm: „Ich finde aber, dass die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt hat. Wir haben schon in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit sehr darauf gedrückt, noch den Anschluss zu schaffen.“ Aber es passte zu der unglücklichen Vorstellung der Heimelf, dass Julian Ludwig mit einem Strafstoß an FC-Keeper Aleksa Lapcic scheiterte (31.). Mahdi Mehnatgir war zuvor von FC-Innenverteidiger Adrian Kireski gefoult worden. Ludwig war es auch, der mit einem Schuss aus 20 Metern an Lapcic scheiterte (39.).

Der SV Rot-Weiß war jetzt besser im Spiel. Und nach der Pause legte die Lemm-Elf noch an Schwung zu: „Da war viel Wille dabei. Und da war kein Spieler, bei dem ich hätte sagen könnte, der ist nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen und hat sich nicht richtig freigelaufen.“ Zwischenzeitlich verhinderte Czirbus mit einer Glanztat aber den vierten Gegentreffer, als Gorbunow frei vor ihm auftauchte (52.). Dafür vollendete Francesco Calabrese in der Schlussminute einen Konter zum 0:4. Kurz zuvor hatte auf der Gegenseite Nikola Mladenovic den Ball auf die Oberkante der Latte geköpft (88.).

Walldorf: Czirbus – Benazza (63. Herdt), Ludwig (72. Matondo), Mehnatgir, Vogt (47. Konaté Lueken), Neway (47. Velosa), Thomasberger, Matheisen (78. Herberg), Dogan, Mladenovic, Huß.