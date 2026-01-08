Hessenliga: Drei Abgänge bei RWW

Auch der Abgang von Marko Andric, mit dem wegen seines studienbedingten Umzugs nach Stuttgart zu rechnen war, steht nun fest. Der Innenverteidiger, zehnmal in der Walldorfer Hessenliga-Mannschaft eingesetzt, hat sich dem FSV Bietigheim-Bissingen (Oberliga Baden-Württemberg) angeschlossen. Andric ist bislang der dritte rot-weiße Winter-Abgang nach Otman Jaatit (Türkischer SV Wiesbaden) und John Basim Yohanna (VfR Groß-Gerau).

Mit einem Fitnesstest steigt der SV Rot-Weiß am Sonntag (11.) in die Vorbereitung auf die Rückrunden-Fortsetzung der Hessenliga ein. Für Samstag (17., 14 Uhr) steht für das Team die erste von insgesamt elf Testpartien an. Die Walldorfer erwarten den Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Mit Heimspielen geht es im Januar weiter, gegen die U19 des SV Wehen Wiesbaden (Di., 20., 19.30 Uhr) und gegen den VfR Mannheim (Oberliga Baden-Württemberg, Sa., 24., 14 Uhr). Beim FV Biebrich (Verbandsliga Mitte) gastieren die Rot-Weißen am Dienstag (27.), 20 Uhr. Weitere geplante Termine sind am 31. gegen den TSV Gau-Odernheim (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, 14 Uhr); bei TSV-Ligakonkurrent SV Gonsenheim (3. Februar, 19.30 Uhr) sowie beim Turnier der Spvgg. Neu-Isenburg (7. und 8.2.). Weitere Tests sind beim TSV Schott Mainz (Regionalliga, 10.2., 19 Uhr), gegen Wormatia Worms (14., 14 Uhr) und gegen Ligakonkurrent SV Darmstadt 98 U21 (21., 15 Uhr) geplant. Erstes Walldorfer Pflichtspiel des Jahres ist das Kreispokal-Viertelfinale beim SV 07 Geinsheim (So., 22., 14.30 Uhr).





