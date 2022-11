Hessenliga: Doppelte Premiere bei der Viktoria Griesheim holt ersten Auswärtssieg +++ Benedikt Saltzer als Torschütze und Vorbereiter

Griesheim. Im zehnten Auswärtsspiel der Saison hat Viktoria Griesheim den Bann gebrochen: Am Samstagnachmittag gewann der Hessenligist seine erste Partie in der Fremde – ausgerechnet mit 3:1 (1:0) bei Eintracht Stadtallendorf, einem Gegner aus der Spitzengruppe. Bei der Viktoria, die wichtige Punkte für den Klassenerhalt holte, gab es dazu eine zweite Premiere.

Wer nach dem Coup gegen den Ex-Regionalligisten gedacht hätte, einen überschwänglichen Viktoria-Trainer Richard Hasa zu sprechen, sah sich dennoch getäuscht. Hasa ordnete die Darbietung nüchtern ein und verhehlte nicht, dass die Griesheimer auch eine Menge Dusel gehabt hatten. „Wir konnten nur mit viel Mühe dagegenhalten“, sagte der Coach. Gerade im ersten Abschnitt kamen die Gäste vor 200 Zuschauern mit den dominanten Stadtallendorfern nicht zurecht, „wir waren nicht in der Lage, den Ball zu halten und den Druck etwas rauszunehmen“. Mehrmals parierte entweder Viktoria-Schlussmann Elias Derwein, oder die Eintracht vergab beziehungsweise wurde im letzten Moment bei Versuchen geblockt.

Trotzdem stand zur Pause nicht nur die Null bei den Griesheimer Gegentoren, sondern gar eine Führung: Bei einer der wenigen Situationen, in denen es die Gäste nach vorn schafften, erhielten sie einen Strafstoß. Nach einem langen Ball in den Strafraum wurde das Spielgerät auf Patrick Stumpf abgelegt, dem ein Gegenspieler das Bein stellte. Der etatmäßige Schütze Pascal Bender war am Samstag privat verhindert, Noah Lorenz verwandelte zum 1:0 (9.).

Saltzer bringt Griesheim den Sieg

Nach der Pause bestimmten die Gastgeber weiter das Spiel und trafen diesmal auch schnell zum 1:1 durch Ryunosuke Takehara, der eine Flanke am zweiten Pfosten einschoss (51.). Die Stadtallendorfer hielten den Druck aufrecht, nach und nach wurden die Ballbesitz-Phasen der Griesheimer aber etwas länger und die Konter gefährlicher. Das 2:1 entsprang einem Freistoß von Jean Marie Starck, den in letzter Instanz Benedikt Saltzer einschoss (76.). Für den letztjährigen Torschützen-König der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau war es der erste Hessenliga-Treffer. Später bereitete Saltzer, der zur Pause eingewechselt worden war, sogar noch das 3:1 von Enes Arslan vor (86.). „Durch unsere kämpferische und läuferische Leistung war der Sieg okay, wir haben aber schwer dafür arbeiten müssen“, resümierte Hasa.