Hessenliga: Die Viktoria will Abstand schaffen Griesheim kann Unter-Flockenbach distanzieren, doch Trainer Richard Hasa warnt

GRIESHEIM. Wichtiges Spiel für Viktoria Griesheim in der Fußball-Hessenliga: Am Samstag (17 Uhr) beim SV Unter-Flockenbach kann sich die Mannschaft von Trainer Richard Hasa vom Relegationsplatz absetzen, auf dem derzeit der Gegner steht. Vor der Partie spüren die Griesheimer Rückenwind.

Schwung aus den letzten Partien mitnehmen

„Jetzt sind wir auf Kurs“, sagt Hasa und sieht beim Blick auf die Tabelle 25 Punkte aus 21 Partien. Die zwei Siege zuletzt in Stadtallendorf und gegen Baunatal haben die Bilanz der Griesheimer aufpoliert und den Sprung auf Platz 13 gebracht, der den definitiven Klassenerhalt beschert. Platz 13 ist deshalb das Griesheimer Minimalziel.

Dies gilt auch Unter-Flockenbach. Der Aufsteiger kam in der Hessenliga schwer in Tritt, punktete zuletzt aber häufiger und liegt auf Rang 14 nur drei Zähler hinter der Viktoria. Torjäger Linus Hebling (zwölf Treffer) kam auch in der fünfthöchsten Spielklasse in Fahrt, während die Hintermannschaft allerdings noch nicht zur für den Ligaverbleib nötigen Stabilität gefunden hat. Mit 56 Gegentreffern haben die Odenwälder die schlechteste Abwehr der Klasse. Griesheim (50) steht nur unwesentlich besser da, spielte gegen Baunatal (1:0) aber mal zu null.