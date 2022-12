Auf gutem Weg: Trainer Richard Hasa punktet mit Viktoria Griesheim im letzten Spiel des Jahres. – Foto: Thomas Zöller

Hessenliga: Die Viktoria erreicht ihr Ziel Griesheim überwintert über Strich +++ Zwei, drei Wechsel geplant +++ Auftakt am 16. Januar

GRIESHEIM. „Der letzte Eindruck ist wichtig“, weiß Richard Hasa, Trainer von Viktoria Griesheim. „Denn dieses Spiel schleppst du immer durch die Vorbereitung.“ Da ist es umso erfreulicher, dass der Hessenligist am Freitagabend gegen den FC Eddersheim mit 2:1 (1:0) gewonnen hat. Ein Sieg zum Finale, 28 Punkte, überwintern überm Strich: So lässt sich beruhigter in die Winterpause gehen.

„Wir wollten Punkte, und die haben wir jetzt“, sagt Hasa zum erreichten Ziel. „Wir überwintern da, wo wir wollten.“ Schließlich ist die Hessenliga mit bis zu sechs direkten Absteigern einmal mehr eine enorme Herausforderung für die Griesheimer, die keine großen Namen (Ausnahmen wie Ex-Profi und Eigengewächs Patrick Stumpf bestätigen die Regel) holen können. Probleme in der Abwehr, „aber es besser geworden“ Trotzdem behauptet sich die Viktoria seit einem Jahrzehnt in der Hessenliga. Kritische Phasen, in denen man eher mit dem Abstieg als mit dem Klassenerhalt rechnen musste, gab es in dieser Zeit zuhauf. Auch in dieser Saison, in der schon 23 von 38 Partien absolviert sind, haben die Griesheimer Sorgen. Hohe Niederlagen etwa gegen Spitzenreiter Eintracht Frankfurt U21 und Niederlagen wie jene gegen Kellerkind TSV Steinbach II säten Zweifel an der Liga-Tauglichkeit. In anderen Begegnungen – so beim Coup jüngst in Stadtallendorf und am Freitag gegen Eddersheim, als Emin Aykir mit zwei Toren der Matchwinner war und Niklas Kern sein Startelf-Comeback nach monatelanger Verletzung feierte – nährte die Viktoria hingegen die Hoffnung, dass es einmal mehr klappt mit dem Ligaverbleib. Hasa sieht positiven Trend