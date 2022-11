Hessenliga: Derwein hält Elfer, Volk trifft per Kopf Viktoria Griesheim verlässt durch 1:0 gegen KSV Baunatal den Relegationsplatz

Griesheim. Hessenligist SC Viktoria Griesheim hat den zweiten Sieg in Folge gefeiert: Am Sonntagnachmittag schlugen die Südhessen auf dem Kunstrasen am heimischen Hegelsberg den KSV Baunatal mit 1:0 (0:0). Nach dem 3:2 in Stadtallendorf war es der zweite Erfolg nacheinander gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte. Durch diesen nächsten Dreier verließen die Griesheimer den Relegationsplatz.