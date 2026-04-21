Hessenliga: Das Restprogramm an der Spitze und im Abstiegskampf

Die Saison biegt auf die Zielgerade ein, nur noch wenige Wochen sind in der Hessenliga zu absolvieren. Während sich die Frankfurter U21 trotz der jüngsten Niederlage in Hünfeld demnächst die Meisterschaft sichern dürfte, ist auch der Kampf um Platz zwei noch spannend. Hier hat der FC Eddersheim die besten Karten. Ganz eng geht es noch auf der Südseite der Tabelle zu: Hinten steigen voraussichtlich drei Teams direkt ab, hier sind noch mehrere Teams in der Verlosung. Hier seht ihr, gegen wen die Vereine in den kommenden Wochen noch ranmüssen. Direkte Duelle sind fett markiert.
29. Spieltag: (H) FSV Fernwald (9.)
30. Spieltag: (A) 1. Hanauer FC 1893 (18.)
31. Spieltag: (H) FC Turabdin-Babylon (6.)
32. Spieltag: (A) FC Eddersheim (2.)
33. Spieltag: (H) SV Hummetroth (14.)
34. Spieltag: (A) CSC 03 Kassel (12.)
29. Spieltag: (H) FC Turabdin-Babylon (6.)
30. Spieltag: (H) CSC 03 Kassel (12.)
31. Spieltag: (A) SV Hummetroth (14.)
32. Spieltag: (H) Eintracht Frankfurt II (1.)
33. Spieltag: (A) Türk Gücü Friedberg (8.)
34. Spieltag: (H) SV Darmstadt 98 (U21) II (15.)
29. Spieltag: (H) Stadtallendorf (7.)
20. Spieltag: (H) FC Turabdin-Babylon (6.)
30. Spieltag: (A) KSV Baunatal (4.)
31. Spieltag: (H) VfB Marburg (13.)
32. Spieltag: (A) Hünfelder SV 1919 (5.)
33. Spieltag: (H) FSV Fernwald (9.)
34. Spieltag: (A) 1. Hanauer FC 1893 (18.)
--------
29. Spieltag: (A) SV Darmstadt 98 (U21) II (15.)
30. Spieltag: (H) SV Rot-Weiß Walldorf (10.)
31. Spieltag: (A) FC Gießen (3.)
32. Spieltag: (H) Hanauer SC 1960 (11.)
33. Spieltag: (A) SC 1929 Waldgirmes (16.)
34. Spieltag: (H) SV Weidenhausen (17.)
29. Spieltag: (H) 1. Hanauer FC 1893 (18.)
20. Spieltag: (A) SV Darmstadt 98 (U21) II (15.)
30. Spieltag: (A) FC Turabdin-Babylon (6.)
31. Spieltag: (H) FC Eddersheim (2.)
32. Spieltag: (H) CSC 03 Kassel (12.)
33. Spieltag: (A) Eintracht Frankfurt II (1.)
34. Spieltag: (H) Türk Gücü Friedberg (8.)
29. Spieltag: (H) VfB Marburg (13.)
20. Spieltag: (H) SV Hummetroth (14.)
30. Spieltag: (A) Hünfelder SV 1919 (5.)
31. Spieltag: (H) FSV Fernwald (9.)
32. Spieltag: (A) 1. Hanauer FC 1893 (18.)
33. Spieltag: (H) FC Turabdin-Babylon (6.)
34. Spieltag: (A) FC Eddersheim (2.)
29. Spieltag: (A) CSC 03 Kassel (12.)
30. Spieltag: (A) SV Weidenhausen (17.)
31. Spieltag: (H) Stadtallendorf (7.)
32. Spieltag: (A) KSV Baunatal (4.)
33. Spieltag: (H) VfB Marburg (13.)
34. Spieltag: (A) Hünfelder SV 1919 (5.)
29. Spieltag: (A) Hanauer SC 1960 (11.)
30. Spieltag: (H) SC 1929 Waldgirmes (16.)
31. Spieltag: (A) CSC 03 Kassel (12.)
32. Spieltag: (H) Stadtallendorf (7.)
33. Spieltag: (H) KSV Baunatal (4.)
34. Spieltag: (A) VfB Marburg (13.)
29. Spieltag: (A) SV Hummetroth (14.)
30. Spieltag: (H) Eintracht Frankfurt II (1.)
31. Spieltag: (A) Türk Gücü Friedberg (8.)
32. Spieltag: (H) SV Darmstadt 98 (U21) II (15.)
33. Spieltag: (A) SV Rot-Weiß Walldorf (10.)
34. Spieltag: (H) FC Gießen (3.)