 2026-04-20T12:45:22.080Z

Hessenliga: Das Restprogramm an der Spitze und im Abstiegskampf

Blick auf die verbleibenden Partien für ein Trio ganz vorne und ein Septett ganz hinten

von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr
Der CSC Kassel und der VfB Marburg kämpfen noch gegen den Abstieg aus der Hessenliga.
Der CSC Kassel und der VfB Marburg kämpfen noch gegen den Abstieg aus der Hessenliga. – Foto: Johannes Hetzer (Archiv)

Die Saison biegt auf die Zielgerade ein, nur noch wenige Wochen sind in der Hessenliga zu absolvieren. Während sich die Frankfurter U21 trotz der jüngsten Niederlage in Hünfeld demnächst die Meisterschaft sichern dürfte, ist auch der Kampf um Platz zwei noch spannend. Hier hat der FC Eddersheim die besten Karten. Ganz eng geht es noch auf der Südseite der Tabelle zu: Hinten steigen voraussichtlich drei Teams direkt ab, hier sind noch mehrere Teams in der Verlosung. Hier seht ihr, gegen wen die Vereine in den kommenden Wochen noch ranmüssen. Direkte Duelle sind fett markiert.

Meisterkampf

Restprogramm Eintracht Frankfurt II (72 Punkte)

29. Spieltag: (H) FSV Fernwald (9.)
30. Spieltag: (A) 1. Hanauer FC 1893 (18.)
31. Spieltag: (H) FC Turabdin-Babylon (6.)
32. Spieltag: (A) FC Eddersheim (2.)
33. Spieltag: (H) SV Hummetroth (14.)
34. Spieltag: (A) CSC 03 Kassel (12.)

Restprogramm FC Eddersheim (60 Punkte)

29. Spieltag: (H) FC Turabdin-Babylon (6.)
30. Spieltag: (H) CSC 03 Kassel (12.)
31. Spieltag: (A) SV Hummetroth (14.)
32. Spieltag: (H) Eintracht Frankfurt II (1.)
33. Spieltag: (A) Türk Gücü Friedberg (8.)
34. Spieltag: (H) SV Darmstadt 98 (U21) II (15.)

Restprogramm FC Gießen (47 Punkte)

29. Spieltag: (H) Stadtallendorf (7.)
20. Spieltag: (H) FC Turabdin-Babylon (6.)
30. Spieltag: (A) KSV Baunatal (4.)
31. Spieltag: (H) VfB Marburg (13.)
32. Spieltag: (A) Hünfelder SV 1919 (5.)
33. Spieltag: (H) FSV Fernwald (9.)
34. Spieltag: (A) 1. Hanauer FC 1893 (18.)

Abstiegskampf

Restprogramm CSC 03 Kassel (32 Punkte)

29. Spieltag: (H) SC 1929 Waldgirmes (16.)
30. Spieltag: (A) FC Eddersheim (2.)
31. Spieltag: (H) SV Weidenhausen (17.)
32. Spieltag: (A) SV Hummetroth (14.)
33. Spieltag: (A) Stadtallendorf (7.)
34. Spieltag: (H) Eintracht Frankfurt II (1.)

Restprogramm VfB Marburg (32 Punkte)

29. Spieltag: (A) SV Darmstadt 98 (U21) II (15.)
30. Spieltag: (H) SV Rot-Weiß Walldorf (10.)
31. Spieltag: (A) FC Gießen (3.)
32. Spieltag: (H) Hanauer SC 1960 (11.)
33. Spieltag: (A) SC 1929 Waldgirmes (16.)
34. Spieltag: (H) SV Weidenhausen (17.)

Restprogramm SV Hummetroth (31 Punkte)

29. Spieltag: (H) 1. Hanauer FC 1893 (18.)
20. Spieltag: (A) SV Darmstadt 98 (U21) II (15.)
30. Spieltag: (A) FC Turabdin-Babylon (6.)
31. Spieltag: (H) FC Eddersheim (2.)
32. Spieltag: (H) CSC 03 Kassel (12.)
33. Spieltag: (A) Eintracht Frankfurt II (1.)
34. Spieltag: (H) Türk Gücü Friedberg (8.)

Restprogramm SV Darmstadt 98 (U21) II (27 Punkte)

29. Spieltag: (H) VfB Marburg (13.)
20. Spieltag: (H) SV Hummetroth (14.)
30. Spieltag: (A) Hünfelder SV 1919 (5.)
31. Spieltag: (H) FSV Fernwald (9.)
32. Spieltag: (A) 1. Hanauer FC 1893 (18.)
33. Spieltag: (H) FC Turabdin-Babylon (6.)
34. Spieltag: (A) FC Eddersheim (2.)

Restprogramm SC 1929 Waldgirmes (27 Punkte)

29. Spieltag: (A) CSC 03 Kassel (12.)
30. Spieltag: (A) SV Weidenhausen (17.)
31. Spieltag: (H) Stadtallendorf (7.)
32. Spieltag: (A) KSV Baunatal (4.)
33. Spieltag: (H) VfB Marburg (13.)
34. Spieltag: (A) Hünfelder SV 1919 (5.)

Restprogramm SV Weidenhausen (19 Punkte)

29. Spieltag: (A) Hanauer SC 1960 (11.)
30. Spieltag: (H) SC 1929 Waldgirmes (16.)
31. Spieltag: (A) CSC 03 Kassel (12.)
32. Spieltag: (H) Stadtallendorf (7.)
33. Spieltag: (H) KSV Baunatal (4.)
34. Spieltag: (A) VfB Marburg (13.)

Restprogramm 1. Hanauer FC 1893 (12 Punkte)

29. Spieltag: (A) SV Hummetroth (14.)
30. Spieltag: (H) Eintracht Frankfurt II (1.)
31. Spieltag: (A) Türk Gücü Friedberg (8.)
32. Spieltag: (H) SV Darmstadt 98 (U21) II (15.)
33. Spieltag: (A) SV Rot-Weiß Walldorf (10.)
34. Spieltag: (H) FC Gießen (3.)